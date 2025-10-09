El certamen se disputará 19 al 25 de octubre en Comodoro Rivadavia con la participación de 44 equipos entre ambas categorías.

Se sorteó el Torneo Nacional de Clubes C13 y C15 de futsal

La Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) realizó el último martes por la noche el sorteo del Torneo Argentino de Clubes C13 y C15 que se desarrollará del 19 al 25 de octubre en Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, en el certamen, que organizará la Asociación Promocional de Futsal, con fiscalización de la CAFS, tendrá la participación de 44 equipos.

Dieciséis serán de la denominación C13, mientras que 28 corresponderán a los de la C15.

En la C13, los representativos locales serán Lanús Infantil “A”, Los Matadores Rojo, Lanús Infantil “B” y La Super Económica.

Mientras que en C15 participarán Fortaleza, Lanús, La Super Económica, CyS Futsal, Guardianes JL, Los Titanes Negros y Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA).

Por otra parte, la CAFS dará a conocer en los próximos días, las sedes, días y horarios de los partidos correspondientes a la fase de grupos.

A continuación se detalla cómo quedaron los grupos de ambas categorías.

CATEGORIA C13

Grupo “A”: Club Sportivo (Río Grande), Lanús Infantil “A” (Comodoro Rivadavia), El Pilar (Puerto Deseado) y Club Comercio (Ushuaia).

Grupo “B”: Villa Progreso (Sarmiento), Tigres del Sur (Caleta Olivia), Los Matadores Rojo (Comodoro Rivadavia), Club Social y Deportivo Curva (Cuenca Carbonífera).

Grupo “C”: Club Magallanes (Ushuaia), Barrio 100 (Piedra Buena), Taquito y Rabona (Perito Moreno) y Lanús Infantil “B” (Comodoro Rivadavia).

Grupo “D”: Club Deportivo y Cultural General San Martín (Río Grande), Tolhuin City (Ushuaia), La Super Económica (Comodoro Rivadavia) y Deportivo Desiré (Puerto Deseado).

CATEGORIA C15

Grupo “A”: San Rafael Tenis Club (San Rafael), Club Murialdo (Mendoza), Deportivo Desiré (Puerto Deseado) y Fortaleza (Comodoro Rivadavia).

Grupo “B”: 13 de Diciembre (Pico Truncado), Lanús (Comodoro Rivadavia), Magallanes FC (Ushuaia) y Ciclón (Caleta Olivia).

Grupo “C”: Barrio 100 (Piedra Buena), HAF (Ushuaia), La Super Económica (Comodoro Rivadavia) y Club Halcones (Las Heras).

Grupo “D”: Club Mendoza de Regatas, CyS Futsal (Comodoro Rivadavia), Deportivo Tigre (Río Grande) y Newell’sitos (Ushuaia).

Grupo “E”: Club Los Rebeldes (Cuenca Carbonífera), General San Martín Pacífico (Mendoza), Guardianes JL (Comodoro Rivadavia) y Toulhin City (Ushuaia).

Grupo “F”: San Pablo FS (Mendoza), Defensores de Florida (Buenos Aires), Los Titanes FC Negro (Comodoro Rivadavia) y Amaral (San Rafael).

Grupo “G”: La Reserva (Caleta Olivia), Jockey Club (Mendoza), HAF Blanco (Ushuaia) y Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA) (Comodoro Rivadavia).

Foto: Asociación Promocional de Futsal.