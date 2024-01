Se supo que Messi ganó el The Best por un insólito error del DT de Portugal

Lionel Messi, a sus 36 años, ganó otra vez el premio The Best de la FIFA, que lo consagró como el mejor futbolista del mundo gracias a los votos de entrenadores, jugadores, periodistas y fanáticos.

Lo increíble es que uno de los votantes confesó públicamente que se arrepintió de votar a Messi, y que lo hizo por un insólito error propio. Roberto Martínez, DT de Portugal, es el "culpable" de que el noruego Erling Haaland no ganase el premio The Best y dio una curiosa justificación al respecto.

"Mi voto fue incorrecto. Estuvo mal para el período en cuestión para el premio y creo que no fui el único que cometió este error porque cuando ves los votos piensas que para el voto se contaba lo que pasó en el Mundial de Qatar", explicó el DT en diálogo con A Bola, medio portugués.

Martínez, de gran vínculo con Cristiano Ronaldo, votó como el mejor jugador del mundo a Marcelo Brozovic, hoy en Al-Nassr. Segundo, eligió a Bernardo Silva, a quien lo dirige en la selección de Portugal. Recién en tercer lugar ubicó a Lionel Messi, pensando que el Mundial 2022 contaba para el premio, pero no era así.

Lo curioso es que el argentino igualó en puntos con Haaland, pero se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes de las selecciones. En cuestión, si Martínez no lo votaba, Messi hubiese tenido un punto menos y el ganador habría sido el goleador del Manchester City.

El período que abarcaba para la consideración del premio al mejor del mundo iba desde el 19 de diciembre de 2022 (un día después de finalizado el Mundial de Qatar) y el 20 de agosto de 2023, también un día después de que Messi ganase la Leagues Cup con su nuevo club, Inter Miami.