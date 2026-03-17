Se suspenden los cortes de agua programados

La medida alcanza a todas las zonas previstas para este martes y miércoles debido a que las reservas se encuentran en niveles operativos adecuados.

El Departamento de Saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó la suspensión de los cortes programados de agua previstos para este martes 17 de marzo en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia, así como también los anunciados para el miércoles 18 en las zonas Sur y Central.

Según se indicó, la decisión se tomó debido a que las reservas de Puesto La Mata se encuentran en condiciones de operación aceptables, lo que permite garantizar el normal suministro del servicio en toda la ciudad. Es la tercera vez en una semana que se pueden evitar los cortes.

No obstante, desde la SCPL solicitaron a la comunidad hacer un uso racional del agua, a fin de preservar los niveles de reserva y asegurar la continuidad del abastecimiento.