Se viene la 12ª Corrida Hans Sachs-Sports Hits

El sábado se correrá la 12ª edición de los 10K de Hans Sachs-Sports Hits, destinada a las categorías Juveniles, Mayores, Veteranos y con Discapacidad en ambas ramas. Además, habrá un recorrido de 6K integrativos. La concentración, que arrancará a las 14:00, será en Polonia y Sargento Ramírez.

La prueba atlética, como habitualmente se hace, contará con importantes premios, órdenes de compra y dinero en efectivo en diversas categorías.

La largada se ubicará en Sargento Ramírez y Polonia, y de ahí recorrerán las calles Polonia, Canadá, La Nación, Chile, Kennedy, Rivadavia, España, San Martín y Güemes; finalizando en la Avenida Rivadavia, unos metros antes de Bartolomé Mitre.

En conferencia de prensa se hicieron presentes Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes; Daniel Maliqueo de la organización; Raúl Marinelli de Hans Sachs-Sports Hits; y el último ganador de la corrida, David Rodríguez.

Marinelli se refirió a una nueva edición de la tradicional corrida. “Vamos a seguir con la misma metodología de años anteriores, con premios en efectivo, en órdenes de compra los primeros puestos, por categorías. Esperemos que lo disfruten, puedan participar, vengan a divertirse y esperemos hacer una muy buena competencia, como todos los años”, expresó.

Maliqueo, desde la organización, destacó el apoyo de Comodoro Deportes, el área de Tránsito y todos los atletas. “Agradecer al Ente por el apoyo a esta competencia, que ha crecido en los últimos años, y a la firma Hans Sachs. Son 12 ediciones de la corrida y agradezco la presencia de David (Rodríguez), el último ganador, y anunciar que también estará Jorge Mérida, que correrá los 10k y fue dos veces ganador de esta corrida”, indicó.

David Rodríguez, atleta ganador de la última edición, por su lado, manifestó que “estoy muy contento porque se sigan realizando estas ediciones. Es una carrera que hay que cuidarla. Por eso es importante la participación de muchos atletas. En lo particular, para mí es una de las mejores carreras que he corrido en la ciudad y es muy lindo que se siga haciendo y correrla con la gente que siempre me da su aprecio y cariño”.

Gurisich, desde la Dirección General de Deportes, en un primer momento felicitó a la firma por la organización de la competencia que “tiene el compromiso de generar un evento deportivo y estamos celebrando la edición 12, lo que habla de un compromiso de la firma por sostener un evento deportivo en la ciudad. Agradecerle a Daniel (Maliqueo) que está en todos los detalles y realmente siempre que se ha hecho ha sido una fiesta”.