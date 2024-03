Se viene la 2ª fecha del Torneo Integración de la AWACR

Este sábado el Natatorio Municipal Pueyrredón será escenario de la segunda fecha del Torneo Integración de Waterpolo, organizado por AWACR, con el apoyo de Comodoro Deportes. El certamen busca dar rodaje a diversas categorías y jugadores locales, desde formativas Sub 11, Sub 13 y Sub 15 en adelante.

“El torneo de este sábado se engloba dentro de un torneo Integración, donde nos reunimos todos los que practicamos waterpolo, armamos equipos y jugamos entre nosotros. Es como una liga local que mezcla jugadores de todas las categorías. La semana pasada se jugó la primera fecha y este sábado es la segunda fecha”, comentó Xavier Miarons, integrante de la Asociación local.

“Durante este mismo torneo también hacemos lo mismo con las categorías formativas Sub 11 y Sub 13. La idea es generar competencia para que en todas las categorías haya ritmo de partidos y se vaya logrando ese punto para luego competir con gente de otras ciudades”, agregó.

“Las tres primeras fechas se disputan en Pueyrredón porque tenemos la ventaja de jugar a lo ancho, y eso nos permite jugar una modalidad Beach Waterpolo, que se juega con una versión más reducida de jugadores de Sub 15 en adelante, a la vez que se juegan Sub 11 y Sub 13 en la otra mitad”, explicó Miarons.