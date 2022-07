Second Love: el WhatsApp para infieles que arrasa en Argentina

Una de las plataformas que creció en popularidad y que adquirió el apodo de "WhatsApp de los infieles" es Second Love. Se trata de una plataforma que ayuda a los usuarios a disimular su uso para que sus parejas no los descubran mientras hablan con uno o más amantes.

Creada en los Países Bajos allá por el 2008, no tardó mucho en expandirse por Europa. Ahora funciona en España, Portugal e Italia, a los que se unieron algunos países de Latinoamérica como México, Chile, Argentina y Brasil, donde la aplicación logró en su primer mes 200.000 usuarios.

Según un estudio del sitio, la infidelidad es mucho más común de lo que muchos creen. En números concretos, la plataforma cuenta actualmente con unos 600.000 usuarios activos en Argentina y más de 1 millón en todo América latina. Al parecer, los hombres tienden a ser más infieles, ya que, según la página, el 70% de sus usuarios son hombres.

¿Cómo funciona?

Second Love no es un portal de citas convencional. A diferencia de los sitios de encuentros generalistas donde se mezclan solteros, casados, divorciados, separados, etc., Second Love se dirige exclusivamente a los hombres y mujeres que tienen pareja y buscan "algo más".

En esta web pueden contactar con otros usuarios en su misma situación y que comparten expectativas similares, "lo cual evita los típicos desengaños que producen las relaciones online", consideran desde Second Love. Según los creadores de la red social, los datos de los usuarios estarán siempre protegidos bajo estrictas normas de seguridad y un sistema de encriptación.

Tras registrarse en Second Love, existe la opción de elegir entre dos tipos de cuentas de usuario: gratuita, que permite crear un perfil en el portal, al que otros usuarios podrán acceder para contactar, y recibir mensajes enviados por otros miembros; y 'premium' permite buscar a personas afines, acceder a sus perfiles y contactar con ellas, así como, responder a los mensajes recibidos.

Además de los mensajes, en el portal hay disponibles otras herramientas para comunicarse con las personas que se hayan podido conocer, como chats o foros. En cualquier caso, "el usuario es el que tiene el control siempre", inciden desde Second Love.