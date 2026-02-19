Seguirá preso otros seis meses por golpear a su expareja

En Sarmiento, el juez Ariel Quiroga resolvió mantener detenido a un hombre de 30 años acusado de desobediencia, robo y otros delitos en contexto de violencia de género.

En una audiencia realizada este jueves a la mañana, la Fiscalía solicitó ante el juez Ariel Quiroga la continuidad de la prisión preventiva para un hombre de 30 años identificado por sus iniciales C.E.B., imputado por los delitos de desobediencia a órdenes judiciales, daño, robo simple y violación de domicilio, en un contexto de violencia de género.

El acusado permanece detenido en la comisaría de Sarmiento desde el 24 de noviembre de 2025. Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que no surgieron nuevos elementos que modifiquen los fundamentos que oportunamente justificaron su encarcelamiento. Asimismo, consideraron que no se encuentran dadas las condiciones para aplicar una medida sustitutiva.

En ese marco, los investigadores destacaron los informes elaborados por equipos interdisciplinarios, los cuales confirman la situación de vulnerabilidad de la víctima. Por ello, solicitaron que la prisión preventiva se mantenga hasta la realización de la audiencia preliminar de juicio.

Por otra parte, la Fiscalía informó que ya fue presentada la acusación pública ante la Oficina Judicial. Además de los delitos mencionados, al imputado se le atribuyen lesiones leves y hurto, todos ellos en contexto de violencia de género.

A su turno, la defensora pública solicitó el cese de la medida de coerción. Argumentó que la Fiscalía no logró acreditar la persistencia del riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y propuso la aplicación de medidas sustitutivas.

Finalmente, el magistrado hizo lugar al pedido fiscal y resolvió mantener la prisión preventiva por el plazo de seis meses o hasta la concreción de la audiencia preliminar.