Seguirán detenidos dos de los imputados por robos en Rada Tilly

Durante la tarde de este viernes se concretó en los juzgados penales de Comodoro Rivadavia la audiencia de control de detención y apertura de la investigación en relación a delitos contra la propiedad que tienen como imputados a Juan Pablo Faccendini, Paola Álvarez y Facundo Villarroel.

Los representantes de la fiscalía solicitaron que se declarara legal la detención de los imputados y que se formalizaran los delitos en su contra. En relación a Faccendini y Álvarez solicitaron la prisión preventiva de los mismos.

Presidió la audiencia Raquel Tassello, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina y Cristian Olazabal, fiscales generales y Belén De La Canal, funcionaria de fiscalía. La defensa de Faccendini fue ejercida por Luciana Risso; la de Villarroel por Ivo Di Taranto, abogados de la Defensa Pública y la de Álvarez por Mauro Fonteñez, abogado particular de la misma.

En un primer momento los representantes de fiscalía solicitaron que se declarara legal la detención de los tres imputados ya que la misma fue realizada en flagrancia.

Asimismo, solicitaron se les formalice el delito cometido el 21 de marzo, cuando siendo las 12.15 aproximadamente, Faccendini y Álvarez se subieron a un automóvil conducido por Villarroel y se dirigieron de Comodoro Rivadavia a Rada Tilly.

Según la imputación de la Fiscalía, en un primer domicilio descendieron los dos primeros, ingresaron al patio de una vivienda con fines de robo, pero no pudieron romper un vidrio. Luego repitieron dicho accionar sobre otro domicilio en la calle Araucanos al 880 y se retiraron. Seguidamente sobre calle Mapuches, previo romper un vidrio de una ventana ingresaron a una casa y comenzaron a sustraer elementos. Este accionar fue advertido por personal policial de la Brigada de Investigaciones quienes detuvieron a Faccendini y Álvarez; y luego a 100 metros del lugar a Villarroel dentro de un Chevrolet Prisma.

La Fiscalía calificó provisoriamente el delito para Álvarez como “violación de domicilio, en carácter de autora, en concurso real con robo simple en grado de tentativa, dos hechos, en carácter de coautora. Para Faccendini como “robo simple, en grado de tentativa, dos hechos, en carácter de autor” y en relación a Villarroel como “robo simple, en grado de tentativa, dos hechos”, en carácter de “partícipe necesario”, solicitando el plazo de seis meses de investigación.

El defensor de Villarroel no se opuso a la legalidad de la detención y refirió que su asistido desconocía a los coimputados y sus intenciones. Tampoco se opuso a la apertura, solicitando la libertad de su representados.

Los fiscales no se opusieron al pedido del defensor.

Seguidamente la jueza declaró legal la detención de Villarroel y le formalizó el delito en su contra, dándolo por informado del mismo y por asegurada su defensa técnica tras lo cual dictó su libertad.

A continuación, se le imputaron nueve legajos, por robos consumados, tentados y hurtos, más a Álvarez y Faccendini, dándose por anoticiados de los mismos y por asegurada su defensa técnica.

La fiscal Codina solicitó la prisión preventiva de Álvarez por dos meses y para Faccendini por reiteración delictiva, por el peligro de fuga y de entorpecimiento, dos meses de prisión preventiva, por seis hechos, dos de ellos con circunstancias graves, por la gravedad de los hechos.

El defensor de Álvarez se opuso al dictado de la preventiva para su asistida, entendiendo que no se dan ni el peligro de fuga, ni el de entorpecimiento. "Rige el principio de inocencia y en caso de acceder a la prisión preventiva estaríamos ante un adelantamiento de pena", argumentó.

Solicitó asi su libertad con presentaciones y prohibición de acercamiento a las víctimas y de salir de la ciudad.

La defensora de Faccendini también se opuso al dictado de la prisión preventiva de su asistido. Dijo que no cuenta con antecedentes penales computables y la pena no sería de cumplimiento efectivo. No existe el peligro de fuga, es oriundo de esta ciudad, y cuenta con un trabajo estable. Tampoco hay peligro de entorpecimiento, alegó el.defensor.

De ese modo, requirió su libertad con presentaciones semanales ante la autoridad judicial.

Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención de Álvarez y Faccendini ya que la misma fue realizada en flagrancia.

Les formalizó el delito que se investiga en su contra, dándolos por anoticiados del mismo y por asegurada su defensa técnica. Estableció el plazo de seis meses de investigación; y la prisión preventiva para Álvarez y Faccendini por el término de un mes, sobre la base del peligro de fuga por la gravedad de los hechos investigados y la modalidad con los que se cometió. También por la ausencia de un domicilio fijo y no por entorpecimiento.