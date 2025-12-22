Según Yoma, el rol de Lilia es "polvorear la papada del lunático"

La diputada libertaria se burló del fracaso de la política económica del gobernador Ricardo Quintela; el exfuncionario salió al encuentro y apuntó contra Milei.

Un cruce entre la diputada libertaria Lilia Lemoine y el exsenador y exdiputado peronista Jorge Yoma se desató este sábado por la noche en redes sociales a partir del debate por el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 y la mención a los “chachos”, la cuasimoneda implementada por el gobierno de La Rioja.

El intercambio comenzó cuando la legisladora de La Libertad Avanza publicó en su cuenta de X un mensaje crítico hacia diputados vinculados al peronismo riojano. “Ningún diputado kuka y menos de La Rioja tendría que mostrar la cara por la comisión de Presupuesto. ¡Recordemos que Quintela imprimió chachos para pagar gasto público!”, escribió Lemoine, en referencia al programa económico impulsado por el gobernador Ricardo Quintela.

La respuesta de Yoma no se hizo esperar. “¡Oiga, niñita! No se meta con La Rioja, que está demasiado empinada para su estatura política e intelectual. Mantenga su rol en la vida, que es polvorear la papada del Lunático. Saludos", escribió, también en su cuenta de la red social X.

Entre las cientos de respuestas al posteo, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) volvió a intervenir y apuntó a Yoma por su trayectoria política. “No le ganaste a Cristina la presidencia del Partido Justicialista (PJ) aun estando condenada. No sé si a Quintela lo estás ayudando o saboteando”, arremetió.

Minutos más tarde, redobló la apuesta. “Pará pará... ¡Es otra viudita de [Javier] Milei! Parece que en el 2023 mangueaba candidatura con el Javo y, como no se la dieron, ¡ahora nos pega!“, lo acusó y siguió: “Entre este señor y Zicarelli no hay mucha distancia; además, dicen que cobraba 3 (TRES) salarios del Estado en simultáneo (que, si fuera cierto, constituye un delito). ¡Uy, señor, se metió a la arena equivocada!“.

Yoma citó ese mensaje y retomó el cruce con nuevas descalificaciones. En ese marco, mencionó a Martín y Eduardo “Lule” Menem, vinculándolos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y continuó con expresiones ofensivas hacia la legisladora.

“¡Jajaaaa! ¡Quedate en el barro, chinita! A donde te mandaron a chapotear los Menem, que están tan sucios que embarran hasta el barro. No pretendas subir a debatir conmigo, que te vas a ‘apunar’“, lanzó.

Y siguió: “Y te aconsejo les factures, aunque sea con un Registro del Automotor (son todos de ellos)…Y no termines ‘embarrada y en pelotas’, cuando se diluya la ‘nube flatulenta’ donde vivís. Feliz Navidad".

“Pobre chinita, tener que ganarse la vida como bufona; disfrazarse y hacer pelotudeces porque no le dio la cabeza para estudiar…Ejemplo de la importancia de seguir una carrera, capacitarse y formarse intelectualmente para enfrentar la vida con dignidad", escribió también Yoma.

“Callate, putita de [Miguel Ángel] Pichetto”, le respondió ella. “Si, mejor me callo… En el ‘oficio más antiguo’ imposible competir con vos“, arremetió.