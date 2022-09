Separan a docente por maltratos contra alumnos de segundo grado

Los alumnos de segundo grado de la escuela Nº 1 de la ciudad de Lobos grabaron el momento en que su maestra de arte los maltrataba. Denuncian además que la agresión hacia ellos es sistemática.

Un video filmado por uno de los estudiantes muestra el maltrato ocurrido el 30 de agosto, aunque las denuncias por el caso se conocieron recientemente. En las imágenes se la puede escuchar como “reta” al grupo por su presunto mal comportamiento y se escuchan agravios.

“Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas”, dijo y añadió: “Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente, no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”.

Tras difundirse las imágenes, los padres de los alumnos decidieron acudir a la institución y pedir una reunión con las autoridades. La respuesta del director sorprendió a todos: “No pueden filmar sin consentimiento de la profesora. Si se viraliza, vamos a denunciar a los alumnos y sus familias”.

La mamá de uno de los nenes dijo a los medios “Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron. Además, su hijo es alumno de la escuela especial de nuestra ciudad. No queremos imaginar cómo lo trata”.

La maestra de arte fue alejada del curso de segundo grado y fue colada en la parte administrativa de la escuela. Asimismo. No se conoce aún si se iniciará además un sumario.