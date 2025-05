Sergio Luscher: "para mí es un honor cada vez que me invitan"

Finalizó el I Simposio Patagónico de Ciencias del Ejercicio Físico organizado por la Asociación de Ciencias del Deporte de Chubut y HSP-70, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes. El evento interdisciplinario reunió a destacados especialistas locales y foráneos relacionados al movimiento y la actividad deportiva, y contó con un sentido homenaje al doctor Sergio Luscher, figura inspiradora para la comunidad de las ciencias del ejercicio y la salud.

“Desde el equipo de HSP-70 y ACCD queremos rendir un sincero homenaje al doctor Sergio Luscher, una figura profundamente inspiradora para todos los que formamos parte de las Ciencias del Ejercicio. Profesor de Educación, médico deportólogo, traumatólogo. Sergio no solo se destacó por su formación sino por su compromiso con el conocimiento, la enseñanza y la pasión por el movimiento humano”, comenzó diciendo el licenciado Ángel Da Luz Pereira tras la palabra de autoridades en la presentación del Simposio, donde estuvieron Maximiliano Sampaoli (viceintendente), Hernán Martínez (presidente de Comodoro Deportes) y Jorge Mérida (Secretaría de Deportes Rada Tilly) entre otros.

“Su ejemplo nos impulsa a seguir estudiando, investigando y compartiendo. Nos motiva a generar espacios como este Simposio, donde el intercambio de saberes y experiencias enriquece a toda la comunidad. Por todo esto y más, y con profundo orgullo lo nombramos padrino de nuestro Centro HSP-70 como símbolo de reconocimiento y gratitud por su trayectoria, generosidad y legado. Gracias Sergio por abrir caminos, sembrar curiosidades y por recordarnos que la ciencia del movimiento también se construye con vocación, humildad y entrega. Este encuentro lleva tu huella”, cerró Da Luz Pereira, emocionado ante la posibilidad de brindar homenaje al referente.

Tras la entrega del reconocimiento al doctor Sergio Luscher, el homenajeado expuso: “Muchísimas gracias por esto. Creo que el compromiso que tiene uno en la vida es realmente dar lo mejor de sí mismo, porque es lo más gratificante que puede existir para el desarrollo y para seguir en la misma dirección. Esto nos marca y nos compromete, por lo menos desde mi punto de vista, para seguir creciendo. Hoy no tengo la misma edad que hace 30 años pero me siento como si cada día volviera a nacer. Alguien me dijo una vez que acostarse a dormir era una prueba de fe. Otra cosa que aprendí, porque la vida nos pone a prueba. Me dijo un amigo, una vez salí a caminar y me quejaba porque no tenía zapatos. Hasta que vi un hombre que no tenía pies”.

“Muchas gracias por apoyar este evento, porque realmente es ejemplar y hace falta que sigamos creciendo cada uno en su profesión y que momentos como este nos ayuden a realmente darnos cuenta que lo prioritario es el ser humano”, sentenció Luscher, quien también fue consultado tras el homenaje.

“Para mí es un honor cada vez que me invitan. Este ya es el tercer año que estoy colaborando desde mi lugar. Colaborando en lo que puedo, porque es un grupo muy entusiasta, muy bien formados, no hay en todo el país mucha gente que trabaje como trabajan ellos. Con el apoyo y la continuidad que le dan a esto. Lo menos que puedo hacer yo es, hablando del tema que me apasiona, ayudando a la gente para que esto siga retroalimentándose. Gracias por la linda gente que hay en Comodoro Rivadavia”, cerró Luscher.

“EL EQUIPO QUE HAY ES INCREIBLE”

Por su parte, Angel Da Luz Pereira se mostró muy emocionado y tras el homenaje, sostuvo: “Fue terrible. Me tocó una parte muy afectiva. La verdad que el impacto que tiene nos sorprende, todas las instituciones que se volcaron a que esto salga adelante. Hernán Martínez, Jorge Mérida, la Universidad, muchísimas instituciones para que esto se lleve adelante. Y el equipo que hay es increíble”.

A modo de balance, finalmente, Da Luz Pereira agregó: “En nombre de todo el equipo de HSP-70 y la ACCD-CH queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a cada una de las personas que hizo posible que se desarrolle este primer encuentro de Ciencias del Deporte. A los disertantes que nos ayudaron generosamente a compartir sus conocimientos, y brindar contenidos de excelencia. A los estudiantes por su compromiso, por escuchar y nutrirse en este espacio con respeto. A las autoridades, Hernán Martínez, Jorge Mérida, Nacho Barreto, Martín Gurisich, por este acompañamiento”.

“Este Simposio nació de un sueño de construir un lugar donde la ciencia se dialogue y se ponga en acción. Después de haber compartido estas jornadas de formación sentimos que este sueño ha tomado forma y un camino. Nos llevamos muchas herramientas y sobre todo ganas de seguir aprendiendo, trabajando interdisciplinariamente, en red, en el ámbito de la educación física, salud y las ciencias del rendimiento deportivo, siempre sustentada por la evidencia científica. Agradecemos a todos por esta propuesta y deseamos que este sea el primero de muchos encuentros, y esperamos verlos en la próxima edición”, sentenció.