"Si se desborda, se va para atrás de fase"

Pablo Tedesco, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Madryn y de la Federación Empresaria Chubutense (FECh), dijo esta mañana estar “preocupado” por la situación sanitaria.

“Si se desborda se va a fase para atrás y nos afecta. Hoy el desafío más grande que tenemos es cuidarnos. Veníamos de 24 meses de caída de actividad y la mejor herramienta es cuidarnos para no volver a fases anteriores”, dijo en Radio Chubut.

Tedesco añadió que “estamos en permanente contacto con el municipio y seguimos cumpliendo los protocolos para sobrellevar esta situación. Todavía tenemos meses por delante para aprender a convivir y que no se nos vaya de las manos la situación. Tenemos que sostener lo que alcanzamos hoy. Hay sectores que no han caído tanto. La media está en un 50 por ciento de 2019, que no fue buen año. Depende de los sectores. El impacto va a ser muy fuerte”.