"Si seguimos así, quedaremos sin guardia psiquiátrica"

El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se vuelve a encontrar con un nuevo reclamo por parte de sus trabajadores. Esta vez son los psiquiatras quienes reclaman una sobrecarga en sus tareas y el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. Esto llevó a que muchos profesionales renunciaran y la atención debió ser absorbida por el personal de guardia.

Los psiquiatras presentaron la renuncia porque sus quejas no son escuchadas por las autoridades del centro asistencial. “En los últimos meses nos hemos quedado sin tres profesionales, y somos seis para 500 mil habitantes y la zona de influencia del hospital”, afirmó Vanesa Menéndez, una de las profesionales que puso su renuncia a disposición.

“Los arreglos que se hacen son verbales. Nosotros hemos presentado varias notas y no se han respondido por escrito. Este reclamo en particular lo estamos tratando con la jefatura y tiene que ver con que no entienden lo que está pasando. Somos pocos, las tareas son el doble y tenemos que hacer más trabajo sumado a la imposición de que ‘si no hacés, te pongo la cesación igual’”, denunció.

Gustavo Escobar, otro de los psiquiatras que presentó la renuncia, manifestó que los trabajadores se encuentran en una situación límite. “Estamos en una espera con las renuncias, queremos a este hospital. Estamos abiertos a toda posibilidad, pero queremos que se reivindique nuestra especialidad”, aseveró.

Asimismo, Escobar cuestionó que el trato con las autoridades “no es acorde a la época actual donde tiene que primar el diálogo. Parece que no hay otros canales para lograr una comunicación”, afirmó y subrayó que están ejerciendo su derecho a reclamar por mejores condiciones laborales.

“No se le puede pedir a alguien hacer más de lo que hace si no le das los materiales. Es como pedirle a alguien que arme una pinza mecánica y no le das los instrumentos”, ejemplificó.

“Sino tenemos más psiquiatras y más internos, la guardia va a ser cada vez más estresante y lo peor es que ya no van a contar con más psiquiatras para cubrir el interno como tampoco la guardia”, advirtió.

Además, Escobar dejó en claro que la emergencia psiquiátrica se trata de salvar las vidas de las personas. “Los actores principales son los médicos. Vean el caso (Diego) Maradona donde la psiquiatra es una de las imputadas por su desempeño. No es para hacer diferencia entre psicólogos y psiquiátricas, pero nuestro rol ante la Justicia es donde se pone primero la lupa”, resaltó y aseguró: “queremos que se reconozca nuestra labor sin desmedro de las otras especialidades”.