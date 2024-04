Siete ex Náutico Rada Tilly debutaron en Buenos Aires

El 16 de marzo dio inicio el Torneo de Hóckey 2024 organizado por la Asociación Amateur de Hóckey sobre Césped de Buenos Aires, el más importante del país por cantidad de clubes (256 equipos) y jugadores, que se divide en siete categorías: desde la A, hasta la recientemente formada G.

Y se dio un hecho inédito para el Club Náutico Rada Tilly y para el hóckey de la región, ya que siete jugadoras surgidas de sus categorías formativas iniciaron su participación en el mismo. Ellas son Rosario Manso (Club Arquitectura, Metropolitano A), Rocío Alvarez (Club Liceo Naval, Metropolitano B), Manuela Manso (Club Liceo Naval, Metropolitano B), Martina Carromba (Club Ferro Carril Oeste, Metropolitano B), Enna Portela (Belgrano Athletic Club tira C, Metropolitano E4), Oriana Portela (Belgrano Athletic Club tira C, Metropolitano E4) y Martina Chain (Belgrano Athletic Club tira C, Metropolitano E4).

Esta noticia no solo resume el trabajo formativo de una institución y su continua participación en Torneos Regionales de Campo y Nacionales de Pista en todas sus categorías, sino que destaca el potencial de sus jugadoras, dado que compiten a la par con jugadoras de selecciones nacionales y abren el camino para que futuras jugadoras pueden proyectar su continuidad deportiva en tan prestigioso torneo.

Es de destacar que todas ellas cumplen con sus carreras universitarias, a la par de seguir disfrutando del deporte en alto rendimiento.