Simulacro de evacuación en Polideportivo Comunal

Este lunes se llevó a cabo con total éxito un simulacro de evacuación en las instalaciones del Polideportivo Comunal de Cañadón Seco.

El mismo se realizó en el marco de las acciones de prevención, planificación y concientización en materia de seguridad impulsadas por la Dirección de Salubridad y Ambiente de la comisión de fomento.

Del ejercicio participaron niños, niñas y adolescentes que asisten a la colonia de vacaciones, acompañados por sus respectivos profesores y personal a cargo.

La actividad se desarrolló de manera ordenada y conforme a los protocolos establecidos, permitiendo evaluar los tiempos de respuesta, los procedimientos de evacuación y reforzar conductas de autoprotección y cuidado colectivo ante posibles situaciones de emergencia.

Este tipo de prácticas resultan fundamentales para fortalecer una cultura de la prevención, entendiendo que la seguridad es una responsabilidad compartida y que la preparación previa es clave para actuar de manera eficiente ante eventuales contingencias, garantizando espacios recreativos más seguros para toda la comunidad.

Es importante destacar el trabajo articulado y sostenido entre las distintas áreas de la comuna de Cañadón Seco, a través de las direcciones de Salubridad y Ambiente, Deportes y Tránsito, junto a las instituciones de seguridad y emergencia de la localidad, como la Unidad 18° de Bomberos, la Comisaría local y el Centro de Salud Dr. Kuester, cuyo acompañamiento y compromiso fueron fundamentales para el desarrollo del simulacro.

