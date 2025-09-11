El evento se lleva a cabo hoy en el Concejo Deliberante y busca capacitar a la comunidad sobre el nuevo sistema electoral que se usará en los próximos comicios.

Simulacro de votación para familiarizar a los vecinos con la Boleta Única

Trevelin ha convocado a sus ciudadanos a un simulacro de votación con el fin de capacitarlos en el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). La iniciativa, organizada por la Municipalidad, el Honorable Concejo Deliberante y la Secretaría Electoral Permanente de la Provincia, se desarrollará hoy, jueves 11 de septiembre, a las 15 horas.

El propósito principal del evento, que se realiza en el Honorable Concejo Deliberante (Río Corintos 520), es que los vecinos puedan familiarizarse y practicar el procedimiento de votación con la nueva modalidad.

Según los organizadores, la jornada busca despejar todas las dudas que puedan surgir antes de la implementación oficial del sistema en las próximas elecciones. Con esta acción, las autoridades locales buscan fomentar la participación ciudadana y asegurar la transparencia del proceso democrático.