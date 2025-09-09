Sin Leo Messi, Argentina cierra las Eliminatorias en su visita a Ecuador

La campeona del mundo jugará este martes desde las 20 en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin su capitán Lionel Messi, la Selección Argentina de fútbol visitará este martes a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El partido, que se jugará en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, y televisado por TyC Sports y Telefe.

El capitán del seleccionado argentino, que viene de marcar un doblete en el 3-0 ante Venezuela el último jueves en el estadio Mâs Monumental de River Plate, no será de la partida en suelo ecuatoriano por una decisión consensuada con el cuerpo técnico para que pueda descansar y estar en forma para los partidos que tiene que afrontar con Inter Miami.

Además del crack rosarino, la otra baja obligada es la de Cristian Romero por acumulación de tarjetas amarillas, pero también habrá varios cambios para que la mayoría de los convocados pueda tener rodaje.

El lugar del “Cuti” será ocupado por Leonardo Balerdi, mientras que de mitad de cancha hacia adelante las otras modificaciones serían: Alexis Mac Allister por Franco Mastantuono, Nicolás Paz por Thiago Almada y el delantero Lautaro Martínez en reemplazo del capitán Messi.

Debido a la licencia que el cuerpo técnico le otorgó a Messi, el defensor Nicolás Otamendi será el responsable de llevar la cinta de capitán en el que será su última partido en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

El “Dibu” Martínez llegó a los 54 partidos defendiendo el arco argentino (cifra que comparte con el campeón del mundo en 1978, Ubaldo “El Pato” Fillol) en la goleada ante Venezuela y este martes frente a La “Tri” alcanzará en soledad el segundo lugar histórico de la tabla que encabeza Sergio Romero con 96 encuentros.