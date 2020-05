Sindicato negocia nuevo acuerdo con operadoras

La teleconferencia sirvió para evaluar la actualidad de la industria en el marco de los últimos días del acuerdo que se había firmado y lo que vendrá, buscando llevar “tranquilidad al trabajador para actuar en consecuencia en el presente y así asegurar su porvenir”. Además de Ávila, participaron el secretario adjunto del sindicato, Carlos Gómez, y el tesorero Héctor Millar; entre otros.

Una reunión fue con el titular de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y la otra con el nuevo CEO de YPF, Sergio Affronti. Otros que participaron fueron directivos de ambas operadoras, el presidente de la Cámara de las PyMEs regionales, Ezequiel Cufré, el gobernador Mariano Arcioni y el intendente comodorense, Juan Pablo Luque.

“Evidentemente cada vez cuesta más encontrar el equilibrio que se necesita, lo que hace que el costo que vamos a pagar los trabajadores sea más espera y más gente en la casa”, expresó Avila, acotando que “esperábamos que esto pasara y tenemos que estar preparados para superarlo”.

CON YPF

El sindicalista enfatizó que “con YPF fue una reunión potable, pero no de las mejores que hemos tenido. Está en una crisis económica y de funcionamiento muy grande que hace que sea una de las operadoras de más riesgo en la región, pero que todavía en Comodoro Rivadavia tiene el segundo lugar en cantidad de trabajadores y de producción, así que es algo que nos preocupa”.

“Quedamos en juntarnos la otra semana para resolver los problemas en la mesa de negociación, definiendo cuál va a ser el futuro que va a tener la Cuenca. El acuerdo que termina este mes se va a cumplir a rajatabla y se va a pagar tal cual se firmó. Lo que hay que empezar a mirar es el futuro a partir del 1º de junio”, expresó en cuanto a la continuidad de las decisiones en la mesa de discusión. Ávila aseveró que es muy difícil que se dé un acuerdo en las mismas condiciones que el anterior

CON PAE

“También hemos tenido una reunión con Pan American que cambia totalmente la manera de ver las cosas, más allá de la crisis y la problemática que tenemos. Ellos han invertido en los últimos años, es la operadora más grande en la Cuenca del Golfo y de ahí el peso que tienen sus decisiones hace que las demás miren un poco para equilibrar y tener más trabajo”, analizó.

En tal sentido, Avila recordó que “de a poquito algún movimiento hay. PAE ha anunciado un plan de dos a cuatro equipos de workover que pueden salir en los primeros días del mes que viene, pero es una prueba piloto que tenemos que cumplir a rajatabla para que no nos pase nada; por eso la preocupación de tener un caso de Coronavirus de nuevo en Chubut nos hace mirar cómo vamos a encarar esto, con un protocolo para garantizar la salud de nuestros trabajadores, que es lo primero que debemos hacer”.

“En esa prueba piloto lo que queremos es que salgan las cosas bien. Por eso lo vamos a hacer de la mejor manera posible para que nos permita seguir teniendo la oportunidad de subir más equipos. Ahí es donde no le podemos errar: tenemos que ser conscientes los trabajadores y también la familia de que la única forma de lograr esto es cuidarnos entre nosotros”, subrayó Ávila.

El titular del gremio más poderoso de la región pidió a los trabajadores “que tengan confianza, que hoy poder arreglar nos cuesta mucho, pero tienen que pensar en el futuro y no en el presente. Todo lo que hagamos va a ser en base a eso y por ahí las cosas no salen como uno quiere, pero las puertas están abiertas para hacerlo, y si lo logramos tendremos trabajo, actividad, mejores salarios”.

“Por eso le pido a todos que acompañen el poco trabajo que va a haber, pero que también acompañen los que se van a quedar en la casa porque no va a haber trabajo para todos y en este nuevo acuerdo vamos a apelar también a aquellos trabajadores que se puedan jubilar o retirar porque estamos cerca de lograr un acuerdo, como lo hicimos con YPF con el tema de la empresa El Cóndor, es un beneficio”, añadió.

Ávila indicó que “estos anuncios hacen que ya estemos mirando lo que puede ser junio o julio, y en el medio está el aguinaldo también, y hay que ver cómo van a sobrevivir las PyMEs que algunas cumplen y otras nos quieren usar, lo que no se lo vamos a permitir a nadie”.

En ese marco, sentenció finalmente que “podemos hacer que no nos paguen la cuota sindical, pero no podemos dejar que los trabajadores se queden sin su salario. Por eso les pedimos que acompañen, que tengan fe y juntos vamos a salir adelante de una situación que es la más difícil que nos ha tocado en estos 100 años de petróleo. No tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer con la fuerza de los trabajadores para aguantar toda esta pandemia”.