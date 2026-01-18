Sindicato Petroleros ganó la primera final del Oficial

Se impuso 2-1 ante Flamengo por la definición del torneo 2025 de futsal de Comodoro Rivadavia. Este domingo se juega el segundo partido.

Sindicato Petroleros le ganó este sábado por 2-1 a Flamengo en la primera final del torneo Oficial 2025, que organiza la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

El segundo partido de esta definición de la Zona de Honor -será este domingo- desde las 21, también en el Gimnasio municipal Nº 1.

En caso de empate o victoria del “Fla”, entonces habrá tercer partido.

Este sábado, mientras tanto, Sindicato se quedó con la primera final por los goles que anotaron Brian González y Leandro Mansilla. Lucas Millaquien marcó, cerca del final, el tanto para el “Fla”, con un soberbio zapatazo de zurda y desde lejos.

El segundo partido de esta definición será este domingo desde las 21. Previamente, se realizará entrega de reconocimientos para vallas menos vencidas y goleadores.