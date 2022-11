Sofía Gala sobre Gran Hermano: "es un poco el nivel de locura que manejamos"

La nueva edición de Gran Hermano está superando todas las expectativas, tanto en rating como en lo que generó en los seguidores. Pero como todo, también tiene sus detractores y una de ellas es la actriz Sofía Gala, quien hizo un duro análisis sobre el reality de Telefe.

La artista habló sobre su relación con lo que ofrece actualmente la televisión y los realities, y explicó: “Yo miro cada vez menos televisión, veo a veces cuando me levanto o en el momento que ceno, y con el tiempo fui bajando”.

“Realities no miro, y me parece loquísimo que después de haber estado todos quedándonos por estar encerrados en cuarentena, ahora hagan esto”, agregó sobre Gran Hermano en el programa Implacables.

Asimismo, Sofía Gala analizó el fenómeno, y manifestó: “Para mí, es un poco el nivel de locura que manejamos todos en este universo actual, donde nada tiene sentido y es un disparate”.

"Yo no me metería, no me interesa ser famosa. La fama no es el lado que a mí me interesa de mi profesión”, subrayó.