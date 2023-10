Solo en energía, el aumento sería del 31%

“No es un aumento significativo”, consideró el titular del Ente de Control de los Servicios Públicos (EnCoSeP), Carlos Jurich, al ser consultado sobre los inminentes aumentos en el valor de las facturas de la SCPL por la prestación de los servicios básicos.

“En el rubro energía, el aumento para el vecino promedio de Comodoro va a rondar el 31 por ciento”, agregó el funcionario, recordando que antes “tenemos que hacer un dictamen; volcar todo lo que se dijo en un acta y con esto hacer una resolución como cuerpo colegiado. Mis dos compañeras del ente trabajan en forma digital porque una está internada porque tuvo un embarazo de altísimo riesgo y fue madre, y la otra tiene al papá en una condición muy grave en Buenos Aires. Ellas se conectaron por internet; yo participé en forma presencial”.

Asimismo, Jurich aclaró que “lo que solicitó la cooperativa estaba alejado de las pautas de la ordenanza. Por esa razón no hicimos lugar al pedido y activamos el procedimiento, pero únicamente en el marco de los parámetros de la ordenanza 50/60”.

Añadió que la audiencia pública de este lunes en el Centro Cultural sirvió “para tomar nota de lo que se dice y, lo más importante, considerar en nuestras resoluciones muchas de las cosas que se dicen, que son muy atendibles”.

VOCES DISIDENTES

Sin embargo una de las vecinas que participó de la audiencia, Juana Sandoval, señaló que “son poco 5 minutos, mientras las demás autoridades se explayan todo lo que quieren. Nosotros estamos cansados y no vamos a bajar los brazos. Hemos hecho una denuncia penal y estamos esperando que el fiscal nos conteste. Ya le dio curso y eso es bueno”.

Sandoval fue dura con el EnCoSeP porque evaluó que “en lugar de ser el ente de control, escucha a los que le conviene. Estamos mal realmente y a mí lo que me preocupa, como ciudadana, como trabajadora social, es que en este recorrido que hemos hecho por distintos barrios vimos que hay gente que ni siquiera puede satisfacer sus necesidades básicas, así que menos aún podrá pagar el servicio tan caro de la Sociedad Cooperativa. Entonces me pregunto si estos señores saben el concepto de ser solidarios”.

Para Hugo Fernández –otro vecino que tuvo sus 5 minutos-, “acá tenemos un problema de transparencia. No la hay ni en la cooperativa ni en las autoridades. Son cómplices. El problema es con quienes administran. Yo pedí que me contesten por qué motivo ni el EnCoSeP; ni el Ejecutivo; ni el Concejo Deliberante hicieron nada y permiten que la cooperativa nos cobre unas tarifas que no están vigentes porque no se cumplió lo que dice la ordenanza municipal. La otra pregunta era para los representantes de la cooperativa: ¿por qué nos están cobrando un cuadro tarifario que no está vigente siendo que ellos saben que no lo pueden cobrar y lo hacen? Es una vergüenza total”.