Sorpresa: Alfa y Ariel se fundieron en un abrazo reconciliatorio

Este lunes, la paz llegó a la casa de " Gran Hermano 2022". Después de que la eliminación de Maxi dejara los espíritus bajos entre los participantes, Alfa hundió la casa al completar su consigna cumpleañera con la ayuda de Santiago del Moro. Cuando se reveló la sorpresa, pasó lo menos esperado y las reacciones explotaron en las redes sociales.

Al igual que Julieta lo hizo para ganarse su pool party, Walter Santiago recibió una consigna por parte de la producción para ganarse su celebración dentro de la casa de "GH". En su caso, le tocó actuar: debía pretender abandonar la competencia y convencer a toda la casa.

El fierrero comenzó el acting desde la mañana y lo llevó hasta el final, pero solo logró convencer a los participantes de sus intenciones con un último empujoncito de Santiago del Moro, que entró a la casa a complementar sus esfuerzos.

Con la verdad revelada y las lágrimas derramadas, los jugadores del popular reality se reunieron en el living para intercambiar intensas reflexiones sobre lo sucedido. Después del desesperado llanto de Romina, que se quebró al ver salir a su compañero, Alfa extendió una ramita de olivo a su más grande enemigo.

"Me ayudó para darme cuenta como los quiero uno por uno a todos, hasta Ariel. Hoy cuando vino y me dijo: 'Yo me voy a poner adelante tuyo'...", aseguró el veterano de la casa. Ante las palabras del hermanito, Ariel no dudó en acercarse y ambos compartieron un abrazo.

En las redes sociales, las reacciones fueron muchas, variadas y llenas de humor: "El chiste termino con gente llorando hablando de muertos y diciendo que se aman", "Maxi por dentro viendo que hablan solo de Alfa. Pobre jaja" y "La 'despedida' de Alfa fue mejor que las novelas que hace Suar", fueron algunas de las reacciones de los internautas.