Stand up paddle y solidaridad con la costa patagónica como escenario

El atleta internacional Matías Casco Leguizamón visitó por primera vez la Patagonia para brindar tres jornadas abiertas de enseñanza y reflexión sobre el stand up paddle. La propuesta, impulsada por Azul Caldas y Martiniano Álvarez (SUP Comodoro), fue organizada por la Fundación del Golfo junto a Comodoro Deportes y clubes locales. El evento fue solidario y reunió a más de 90 personas.

“Esto no es una clínica. Es una charla, es compartir. Es enseñar el stand up paddle como lo aprendí yo: desde el juego, sin estructuras rígidas, para que cualquiera pueda animarse”. Con esa frase, Matías Casco Leguizamón sintetizó el espíritu de las tres jornadas que encabezó en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en el marco de un evento solidario que combinó deporte, inclusión y comunidad.

La iniciativa fue organizada por la Fundación del Golfo, en conjunto con Comodoro Deportes y los clubes Comandante Espora, Náutico YPF y Neptuno. Surgió a partir de una propuesta realizada por Azul Caldas (SUP Comodoro), quien había tomado clases con Matías en Mar del Plata. “Me contaron lo que estaban haciendo con la fundación en Comodoro. Les dije: si necesitan ayuda, cuenten conmigo. Y quedó. Al mes me escribieron: ‘¿Mati, te acordás?’. Y ahí se dio todo”, relató Matías a El Patagónico.

imagen.png

Jornada 1 en Club Comandante Espóra.

Foto: Fundación del Golfo.

Las actividades se desarrollaron los días 11, 12 y 13 de abril, en tres espacios distintos: el Club Comandante Espora, el Club Náutico YPF de Kilómetro 3 y el Club Neptuno de Rada Tilly. Para participar, cada persona solo debía llevar dos alimentos no perecederos, destinados a comedores comunitarios de la ciudad. La respuesta fue contundente: más de 90 personas se inscribieron a lo largo del fin de semana.

“Te voy a confesar algo: me costó dormir la noche anterior a la primera jornada. Estaba con muchos nervios, porque es la segunda vez que hago un evento de este tipo, pero la primera vez que se suma tanta gente. Fue muy emocionante”, dijo.

Al hacer un balance, Matías destacó: “Fue un evento que me llenó mucho. Compartir con toda esa gente que fue por una buena causa —no nos olvidemos de eso, que fue para ayudar a los comedores y a la gente que más necesita— me emocionó. Tuvimos condiciones muy distintas cada día: viento, sol, mar planchado, y hasta olas en Rada Tilly, que nos obligaron a adaptar la enseñanza según el lugar. Eso también fue enriquecedor, porque pudimos usar diferentes métodos y estrategias”.

La participación fue diversa, lo que dejó una gran impresión en el deportista: “Tuvimos gente de todas las edades, desde chicos hasta adultos. Eso suma mucho para el deporte. Me alegra que estén con ganas de aprender algo nuevo, de escuchar, de animarse. Me quedé con ganas de seguir enseñando. Estos tres días pasaron volando, pero espero volver el año que viene por la misma fecha, siempre con el mismo fin: ayudar”.

Casco agradeció profundamente a la Fundación del Golfo y a todo el equipo que lo acompañó: “Me hicieron sentir como en casa. Azul, Martiniano, Martina... todos. También un agradecimiento a mi gente de La Bajada Náutica de Cabo Corrientes (Mar del Plata), que desde lejos me cubrieron y apoyaron para que esto fuera posible. Y a Xstorsion, la marca con la que compito desde hace más de ocho años. Ellos fabrican tablas de surf y de race —que usamos para competir—, remos, quillas… todo lo necesario. Gracias a ellos también pude estar acá”.

UN REFERENTE DEL SUP

Matías es uno de los máximos referentes del stand up paddle argentino. Comenzó a remar en 2013, con apenas 13 años. “Tenemos un negocio familiar, una guardería náutica. Yo iba a jugar al fútbol con los chicos, o hacía body, que es muy popular allá en Mar del Plata. Un día una señora me ofreció probar su tabla. La usé una vez, dos veces, y me dije: esto es lo mío”, recuerda.

Desde entonces, su camino fue creciendo. En 2015 se volcó a la competencia, y en 2018 se consagró campeón argentino. Un año más tarde, obtuvo la medalla de bronce en el Sudamericano, y representó a la Argentina en los Juegos Panamericanos en Perú. También participó de un Mundial en Dinamarca, de una Copa América en Colombia —donde obtuvo un tercer puesto—, y logró podio en el ALAS Pro Tour de El Salvador, donde ganó una medalla y un premio en efectivo.

Embed - SUP & SOLIDARIDAD: Remamos... - Fundación del Golfo

“De chico, yo soñaba con representar a la Selección, como sea. En un momento pensé que iba a ser con la pelota. Pero terminé con el remo. Y lo logré igual. El sueño se cumplió”, cuenta con orgullo.

Hoy, Casco tiene su propia escuela de SUP en Mar del Plata, La Bajada del Cabo, y cuenta con el respaldo de Xstorsion, que lo apoya desde 2018. Además, su familia tiene un emprendimiento vinculado a la venta de equipos y trajes de neoprene que le facilita conseguir equipamiento a buenos precios. “Voy renovando lo que puedo una vez por año. Y todo lo que gano en premios, lo reinvierto en viajes”, explicó.

PRIMERA VEZ EN LA PATAGONIA

La visita a Comodoro Rivadavia fue también su primer contacto con la Patagonia. “No conocía el frío de verdad, pero me tocaron días increíbles. Me sorprendió todo: el paisaje, la ciudad, y ver cómo extraen petróleo desde la ruta”, comentó. Durante sus primeros días se metió al mar en Caleta Córdova y en la Costanera. “Son mares distintos. Se levanta una ola tranquila. Me metí con la tabla de carrera y jugué un rato. Es una ola divertida (por la de la Costanera). En Caleta era más corta, con menos fuerza, pero también se puede disfrutar”, describió.

WhatsApp Image 2025-04-14 at 21.49.45(1).jpeg

Jornada 2 en Club Náutico YPF.

REMAR SIN MIEDO

A lo largo de las jornadas, Casco insistió con un mensaje: “El stand up paddle es un deporte sano, sin edad, que se puede practicar desde los 6 años hasta los 80. El agua no muerde. Te caés, te subís de nuevo. Lo importante es animarse y no frustrarse”.

A quienes están interesados en la competencia, les dejó un consejo: “Primero, que se preparen técnicamente. Hay muchas frustraciones en las primeras competencias. Se anotan, reman cinco minutos y se cansan. Pero si te asesorás con referentes y te entrenás, hay categorías para todos. Inclusive gente de 70 años está compitiendo”.

imagen.png

Jornada 3 Club Neptuno

Foto: Fundación del Golfo.

¿PRÓXIMO DEPORTE OLÍMPICO?

El SUP ya forma parte de los Juegos Panamericanos, y Casco cree que está cerca de convertirse en disciplina olímpica. “El surf se hizo olímpico gracias al stand up paddle. El Comité Olímpico pedía que haya escuelas en todo el mundo. Como el surf necesita olas y hay países que no las tienen, unieron el SUP con el surf. Presentaron más de 200.000 escuelas de SUP en el mundo, y eso abrió la puerta. Falta poco. Ya estamos encaminados”.

“NO DEJEN DE REMAR”

Antes de volver a Mar del Plata, Casco cerró su paso por Comodoro con una invitación abierta: “Si lo hiciste en Brasil, probalo en tu país. En Argentina hay muchos charcos, como les digo yo, donde podés practicar. No hay excusas. Remar es una forma de vida. Y si lo hacés con otros, mejor todavía”.

