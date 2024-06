Suspenden las clases en escuela de Trevelin por pérdidas de gas

La Escuela de Nivel Inicial N° 422 de Trevelin ha anunciado la suspensión de las clases desde la tarde de ayer debido a problemas edilicios relacionados con el sistema de gas del establecimiento.

Se ha informado que ya se han iniciado los trámites administrativos correspondientes para solucionar el problema. Personal de Obras Públicas y Camuzzi han intervenido y realizado las primeras revisiones pertinentes, sin detectar fugas de gas en el establecimiento. Se espera que durante el transcurso del día de mañana se realicen trabajos adicionales para solucionar cualquier posible inconveniente.

imagen.png

La escuela ha asegurado que cualquier novedad en cuanto al reinicio de las actividades será comunicada a través de este medio.

Sin embargo, los padres de los alumnos han expresado su preocupación y frustración ante la situación. Jordana Acevedo, madre de un alumno de la escuela, ha declarado: “Como padres vamos a presentar una nota, los docentes estuvieron con oxígeno en el hospital, además de dos auxiliares. Me indigna porque un día me cortan las clases porque no hay agua, y por esto del gas ni siquiera mandaron un mensaje”.