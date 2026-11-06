Taiel Mantello tendrá una clínica con Javier Sotomayor, el mejor saltador de altura de la historia

La clínica se realizará el 23 de este mes en el Club Social y Deportivo El Frontón en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.

El destacado atleta y saltador comodorense Lautaro Taiel Mantello, se prepara para tomar una clínica de Salto en Alto con el cubano Javier Sotomayor, el mejor saltador del mundo de la historia, quien conserva récords absolutos en la especialidad. La misma se llevará a cabo el 23 de noviembre en las instalaciones del Club Social y Deportivo El Frontón en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.

Consultado Taiel Mantello cómo transcurren sus días en la actualidad fuera de Comodoro Rivadavia, aseguró: “Actualmente estoy viviendo en Buenos Aires y entrenando en el CeNARD. Hace poco me quedé sin entrenador, así que por ahora estoy organizando mis entrenamientos por mi cuenta, aprovechando también toda la experiencia que fui adquiriendo durante estos años”.

UNA OPORTUNIDAD UNICA

Javier Sotomayor, el legendario recordista mundial de salto en alto visitará la Argentina para dictar una clínica intensiva, denominada "Perfeccionamiento Técnico en Salto en Alto", la cual tendrá lugar el lunes 23 de noviembre de este año. La capacitación se desarrollará en el marco del Encuentro Internacional de Atletismo El Frontón 2026, el cual también rinde homenaje a otro grande del deporte, el fondista argentino Antonio Silio, radicado en España.

“El 21 de noviembre voy a participar de un torneo al que me invitaron hace unos días, y el 23 voy a tener la oportunidad de asistir a una clínica de Salto en Alto con Javier Sotomayor. La verdad que estoy muy entusiasmado, porque poder aprender de alguien que tiene el récord mundial de mi prueba es algo increíble”, dice Taiel Mantello.

Javier Sotomayor Sanabria es un exatleta cubano considerado el mejor saltador de altura de la historia. Ostenta el récord mundial absoluto de salto en alto al aire libre con una marca de 2,45 metros lograda en Salamanca, España, el 27 de julio de 1993, la cual se mantiene invicta hasta el día de hoy. Además de haber logrado múltiples medallas y galardones, es miembro del Salón de la Fama de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Atletismo.

“En cuanto a mis resultados, mi mejor marca es de 2,06 metros, conseguida en abril de 2025, cuando fui subcampeón nacional. Hace poco competí en Rosario y salté 1,95 metros. Actualmente estoy entre los tres mejores del ránking argentino y mi gran objetivo para el 2027 es llegar a los 2,15 metros”.

“Para lo que queda del año quiero aprovechar esta experiencia y seguir preparándome para la próxima temporada, que arranca aproximadamente en marzo o abril. También estoy muy agradecido con mi viejo, que fue mi entrenador durante más de diez años, con mi familia y con toda la gente e instituciones que me vienen acompañando en mi carrera deportiva”, puntualizó Taiel Mantello, quien también cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

Algunos logros obtenidos

en los últimos años

2025 – Subcampeón nacional – 2.06 m

2024 – 3° Nacional U23 – 1.90 m

2023 – 4° Nacional U23 – 1.90 m

2023 – 5° Nacional Mayores – 2.00 m

2023 – 2° Torneo CeNARD – 2.00 m

2022 – Subcampeón nacional – 2.00 m

2022 – 3° FISU American Games México Panamericano – 2.00 m

2021 – 2.05 m Metropolitano

2021 – Campeón argentino – 2.06 m