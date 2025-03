Talleres hizo historia ante un River que se hunde y bate records negativos

La T consiguió ante el River de Gallardo su primer título nacional de Primera, después de una serie de finales que en las que la cosa no se daba. Y tenía que ser así, sufriendo, en una tanda de penales cambiante, para el infarto, que el “Millonario” pudo definir en los pies de Facundo Colidio después de las dos atajadas de Franco Armani. Cuando Benavídez metió el suyo, se desató la locura en la Nueva Olla y también en las calles de Córdoba.

Una final, es cierto, fuera de contexto, correspondiente a la temporada 2023 que ya queda demasiado vieja, a la que se clasificó por ser segundo de la tabla anual de aquel año. Pero una final al fin. Una estrella, al fin.

Para la T, el partido contra River era la puerta a la gloria. Y se notó en la fiereza con la que disputó cada pelota contra un equipo, el dirigido por Gallardo, para el que este título representaba la posibilidad de un envión, más que por la relevancia en sí misma del trofeo.

En cualquier caso, el partido se jugó como una final: mal. Muy mal. Trabado, con muy poca lucidez en una cancha que era un picadero y bajo un calor y una humedad extremas.

No es demasiada excusa, especialmente para un River que se reforzó con nombres de muchísimo peso, que gastó decenas de millones para armar este plantel en los últimos dos mercados y que consumó un récord negativo: por primera vez en toda la historia del club, comenzó un año con apenas siete goles convertidos en sus nueve partidos iniciales. Sin contar, claro, el capítulo aparte de los penales: de 50 tandas, ganó solo 19 y perdió las últimas siete de manera consecutiva.

Es difícil, claro, de explicar lo de un River que ante la T volvió a mostrarse inofensivo, que casi no creó situaciones de gol. Y que, encima, sacó del campo al futbolista que más peligro llevaba al área de Guido Herrera (por no decir el único), que era Franco Mastantuono.

River hoy tiene un equipo aburguesado. Un equipo lleno de nombres que fueron muy buenos en algún momento, que la rompieron en muchos casos, pero que ya no son lo que eran, tal vez por edad y físico, tal vez por mentalidad, porque no están bien rodeados: las razones no se conocen, pero se adivinan.

Apenas el hambre de un Montiel que tuvo la desgracia de errar el primer penal de su carrera y la frescura de Mastantuono: al resto, los que arrancaron y los que terminaron, no se le cayó una idea para generar situaciones claras. Y no es la primera vez que pasa, que es lo más preocupante.

Mucho tuvo que ver, claro, un Talleres que se hizo grande en Paraguay, que aguantó cuando tuvo que aguantar, que se animó a ganarlo por momentos aún sin demasiada frescura, que confió en que ésta era la vencida, que esta vez se le tenía que dar. Y ahí está, festejando la Supercopa Internacional en Asunción, una noche que se mete en la historia grande de un gigante del Interior.