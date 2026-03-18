Tamara Paganini confesó las secuelas que enfrentó tras participar en Gran Hermano

El martes 17 de marzo, Tamara Paganini estuvo en DDM y sorprendió al revelar las secuelas que enfrentó tras participar de la primera edición de Gran Hermano en 2001 al repasar la experiencia.

¿Qué dijo Tamara Paganini sobre su vida tras Gran Hermano?

“Mi después cuando salí de la casa fue bravo, pero nada que ver a esta época, fue el primer Gran Hermano”, comenzó la ex hermanita en el ciclo de América TV y sumó: “No podía caminar por la calle. La gente me insultaba, me escupía”.

“Cuando estuve en la casa no sabía nada del afuera, ahora es diferente porque entran visitas. Nuestra visita fue Diego Maradona, yo prefería que entre mi vieja”, continuó Tamara Paganini y agregó: “Debe haber, en Argentina, alrededor de 200 ex Gran Hermanos, ¿de dónde sacás laburo para 200 ex Gran Hermanos?. Después hay otros que salen y se piensan que de ahí en más van a laburar un montón, y en realidad uno tiene que salir y estudiar, instruirse”.

“Cuando yo salí de la casa sentí pánico. Lo positivo es que toqué tanto fondo que fui al psicólogo y ahora soy increíblemente fuerte. Tuve que reconstruirme y ahí resolví traumas y cosas que traía de antes de Gran Hermano”, reveló la mujer y cerró: “Yo volvería a entrar a la casa, me veo ahí. La experiencia no me pareció traumática, lo de adentro fue genial, pero en la calle me insultaban. Son otros tiempos, y si me bardean estoy acostumbrada”.

¿Qué dijo Tamara Paganini sobre Verónica 'La Colo' Zanzul?

En diálogo con el ciclo de América TV "Esto Pasó" en marzo de 2025, la exparticipante de Gran Hermano expresó sobre su ex compañera: "No sé si no tuvo el mejor final porque era tanta la depresión que no sé si el final pudo ser mucho peor, con mucho más sufrimiento, con mucho más padecimiento. Vero se fue durmiendo y si hay algo que se merecía Vero es que si se tenía que ir, se fuese tranquila".

Al escucharla, Luis Ventura le consultó si el reality fue un elemento que haya afectado a Verónica 'La Colo' Zanzul, a lo que ella contestó: "Sí, depende mucho de la fortaleza de cada uno. De la carga con la que ya viene uno. Sí, te puede llevar y a muchos los llevó. Si empezás a ver los Gran Hermano, siempre hay alguien que cuando salió sufrió", y sumó: "En el caso de GH 1, yo también sufrí depresión y tuve más de diez años de psicólogo. Vero, que la conocían como La Colo, se escapó de ser La Colo y se fue a vivir a España a jugársela y le fue muy mal, la pasó terrible. Pero prefería no volver a Argentina a ser La Colo de Gran Hermano".