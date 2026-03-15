"Una batalla tras otra" se quedó con el Oscar a Mejor Película

La ambiciosa película bélica consiguió el Óscar más importante, además de la mejor dirección y guión adaptado, entre otros.

La noche ya pintaba propicia con una carrera perfecta que la llevó a ganar casi todos los premios internacionales y de sindicatos. Pero finalmente Paul Thomas Anderson y su película “Una batalla tras otra” superaron expectativas para coronarse como la película del año en estos Premios Oscars 2026.

Premio a mejor película, así como también mejor dirección y mejor guión adaptado para un Anderson que, tras ser ignorado en otras ocasiones a pesar de ser uno de los cineastas de su generación, se fue este domingo con tres premios para él solo. Un reconocimiento tardío, pero merecido tras conseguir hacer otra obra maestra a sumar a una filmografía imprescindible.

Esos tres son los premios otorgados únicamente a Paul Thomas Anderson, pero la película ha triunfado incluso más ganando un total de 6 premios entre los que destacan también el galardón a mejor secundario para Sean Penn y el recién inaugurado premio a mejor casting, además de montaje. Todo un triunfo para una cinta bélica diferente que consigue captar el pulso del momento como pocas películas en estos convulsionados tiempos.

OTROS PREMIOS IMPORTANTES

Jessie Buckley ganó como Mejor Actriz Protagonista por su papel en Hamnet, un drama histórico dirigido por Chloé Zhao. En la película, Buckley interpreta a Agnes, la esposa de William Shakespeare, mientras enfrenta el duelo por la muerte de su hijo de 11 años. La obra explora la resiliencia, la catarsis a través del arte y la complejidad de los lazos familiares.

Por su parte, Michael B. Jordan se llevó su primer Oscar como Mejor Actor por Pecadores, convirtiéndose en el sexto actor afroamericano en ganar esta categoría. Jordan superó a Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon) y Wagner Moura (El agente secreto).

En su emotivo discurso, Jordan reconoció a los actores que allanaron el camino antes que él, incluyendo a Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith, y expresó su gratitud por poder estar entre ellos y honrar su legado.

La estatuilla a Mejor Película Internacional fue entregada a Valor sentimental, dirigida por Joachim Trier. La película narra el reencuentro de las hermanas Nora y Agnes con su padre cineasta, Gustav, tras la muerte de su madre, explorando el trauma familiar y la reconciliación a través del cine.

Con este triunfo, Noruega logra su primer Oscar en esta categoría, superando a otras candidatas internacionales: El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), Sirat (España) y The Voice of Hind Rajab (Túnez).