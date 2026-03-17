Evangelina se mostró en pijama con un hombre

Una imagen inesperada comenzó a circular en redes y rápidamente despertó comentarios. Evangelina Anderson fue vista caminando por las calles de Buenos Aires en plena noche, vestida con un pijama a rayas y tomada de la mano de un hombre. La escena resultó llamativa no solo por el horario y el atuendo, sino también por el contexto personal de la modelo, que desde hace semanas atraviesa un momento mediático cargado de polémicas.

El episodio se dio poco después del escándalo que la involucró con Ian Lucas, su excompañero en MasterChef. El youtuber aseguró públicamente que entre ellos existió una relación íntima, mientras que Anderson lo desmintió de manera tajante y afirmó que nunca lo vivió de esa manera. La tensión fue tal que la modelo incluso terminó llorando en Cortá por Lozano al sentirse presionada para hablar del tema.

En ese clima, la aparición nocturna junto a otro hombre volvió a encender las especulaciones. ¿Quién era la persona que la acompañaba? La respuesta no tardó en aparecer: se trataba de Martín Cirio, el streamer y youtuber más famoso del país.

De hecho, fue la propia Anderson quien compartió el momento desde su cuenta de Instagram. En el video se la puede ver caminando junto a Cirio mientras alguien los filma desde atrás. La escena está musicalizada con una canción de Spice Girls, un detalle que le dio un tono lúdico a la situación pero que no evitó que muchos seguidores se preguntaran qué estaba pasando.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el look elegido para la salida: el pijama. Ese detalle generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a preguntarse por qué la modelo estaba vestida de esa manera en plena calle y si se trataba de una simple broma o de algo más. “¿Qué hacían en pijama por la calle?”, escribió la rubia en su posteo, etiquetando a Cirio (la “Señora Efa”, la que llenó dos Movistar Arena, antes conocida como “Leyla con y griega”).

La explicación apareció rápidamente cuando varios seguidores recordaron un dato clave. Cirio es el conductor del ciclo de streaming “A la cama con Martina”, un programa que tiene una particularidad muy marcada: todos los invitados participan vestidos con pijama, en un clima relajado de pijamada que mezcla entrevistas, humor y charlas descontracturadas.

Con ese dato, la escena empezó a cobrar sentido. La caminata nocturna por la ciudad habría sido, en realidad, parte del anticipo de una entrevista que Anderson grabó para el programa. Así, lo que en un primer momento pareció una salida misteriosa terminó revelándose como una movida promocional.

En medio del revuelo por su enfrentamiento mediático con Ian Lucas, Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez con una imagen inesperada que rápidamente se volvió viral en redes.