Quién es La Maciel, la nueva participante de GH

Se trata de la reemplazante de Carmiña, quien fue expulsada. Luego de todo tipo de hipótesis, se reveló quién ingresó a la casa.

El misterio llegó a su fin y, contra todos los pronósticos y filtraciones que apuntaban a un apellido famoso, la sorpresa fue total, ya que este domingo, las puertas de Gran Hermano Generación Dorada se abrieron para recibir a Jesica "La Maciel", la creadora de contenido que es furor en TikTok, quien ingresó formalmente como el reemplazo de la expulsada Carmiña.

Luego de que la participante recorriera la casa, Santiago del Moro se comunicó y confirmó que la nueva participante, además de ser artista, es therian. Entonces ella reveló todos los detalles de su vida como therian.

A diferencia de otros participantes que entran con una estrategia agresiva para ganar terreno, la tiktoker optó por la descompresión absoluta. Su presentación ante sus nuevos compañeros dejó a más de uno descolocado, especialmente a los que esperaban a una jugadora combativa.

“No vine a jugar, no me importa si me voy la semana que viene. Yo vine a conocerlos y llevarme bien con todos, ya gané”, sentenció al cruzar el umbral, marcando una postura de paz que contrasta con el clima de tensión que reina en la casa.

Embed Ingresa una nueva jugadora ¡Bienvenida Maciel!



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¿Estrategia real o "vibras" de TikTok?

La llegada de La Maciel supone un desafío para los estrategas de la casa. Al declarar que no tiene interés en el premio mayor ni en la competencia feroz, se posiciona —al menos inicialmente— como una aliada potencial para todos, aunque su "falta de juego" podría convertirla rápidamente en un blanco fácil para futuras nominaciones si el grupo siente que no aporta a la dinámica competitiva.

En redes sociales, su nombre se convirtió en tendencia inmediata. Los seguidores de Furia y de Pabloschi, quienes esperaban a Coy Scaglione, se dividieron entre la decepción por el pálpito fallido y la curiosidad por ver cómo una figura de la nueva generación de redes sociales se adapta al encierro televisivo.