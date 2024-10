También Macri dice que hay "más accidentes en las rutas" por falta de obra pública

El expresidente Mauricio Macri lanzó una crítica muy fuerte a la administración de Javier Milei con respecto a la Obra Pública y el estado de las rutas nacionales. En medio de su disputa interna por más poder dentro del Gobierno Nacional, el líder del PRO aseguró que "después de 10 meses están aumentando cada vez más la cantidad de accidentes en las rutas", con lo cual indirectamente responsabilizó al mandatario nacional de esa situación ya que están suspendidas casi todas las obras viales a cargo de esta gestión.

En una charla con La Nación Más el martes a la noche, el expresidente aseguró que la cantidad de accidentes viales están relacionados con la falta de Obra Pública en el país. Al respecto, fue crítico con el mandatario y recordó que, durante su gestión, habían hecho el modelo de las "PPP" (Participación Público Privada) y, de esta forma, añadió que hay "cinco grupos de rutas importantes que también las anularon los kirchneristas (SIC)". Y sumó: "Pero están ahí, se puede arreglar el pliego ese, corregirle algunas cositas y ya deberían estar en la calle y ya deberían estar empresas con trabajadores bacheando".

Con este avance para cubrir su propio modelo negocio, añadió: "Yo creo que con una mano se puede destruir toda esta casta que se ha apropiado de los derechos de los argentinos, pero con la otra hay que empezar a construir y generar espacios donde se adelanten empleos".

Por otra parte, Macri volvió a cuestionar el poder que Milei le concede a Santiago Caputo, asesor que toma decisiones de forma directa en el Gobierno nacional aunque solo figura como monotributista. "Nunca nadie tuvo tanto poder como tiene Santiago Caputo", reiteró el ex jefe de Estado, ratificando lo dicho en Córdoba un día antes.

Entonces, el expresidente habló sobre una reunión que tuvo tiempo atrás con Milei en la que habló sobre el rol de Caputo, en la que le recriminó su "desentendimiento" de las medidas que no tienen que ver con la macroeconomía. "Le dije 'vos no delegás, vos te desentendés'", declaró el ex presidente de Boca en La Nación Más, y agregó: "Es muy distinto eso. La verdad nunca nadie tuvo tanto poder como tiene Santiago Caputo. Alguno me quiso decir que es parecido a Marcos Peña. Marcos Peña no puso ni sacó funcionarios de segundas y terceras líneas, ministros, no se ocupó de esas cosas. Era el estratega, él se ocupaba del área de comunicación".

En cambio Milei "a Santiago le ha dado un espacio de manejo que todos sabemos es muy amplio. Bueno, él sabrá; tiene un nivel de confianza en él", siguió Macri en la misma entrevista. Además, el ex Presidente de la Nación se refirió a la frase que dijo el lunes, cuando aseguró que Milei tiene "una psicología especial". En esa línea, opinó: "(Los argentinos) saben perfectamente que ellos no votaron por alguien que era estándar; votaron por alguien que se presentó con un estilo confrontativo".