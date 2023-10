Tascón fue imputado por andar con un arma

En plena tarde del domingo, cuando se festejaba el Día de la Madre, vecinos del pasaje Los Patos al 2200 alertaron que dos sujetos estaban con armas de fuego. La policía divisó a los sospechosos y uno de ellos tenía una pistola calibre 38 con ocho balas.

Lucas Rafael Tascón, de 37 años, fue detenido y el lunes durante la audiencia judicial, la funcionaria fiscal Florencia Do Carmo, le imputó el delito de portación ilegítima de arma de guerra.

Al no tener causas formalizadas por parte de la Justicia y una condena ya cumplida, la representante fiscal no pudo pedir medidas privativas contra Tascón. Sin embargo, el hombre acumula este año 9 legajos abiertos -o en trámite preliminar- por ilícitos contra la propiedad; es decir que aún no está imputado en ninguno de esos delitos.

Por ello, Do Carmo expuso que la detención de Tascón fue legal y solicitó que sea formalizada esta investigación por el delito descripto.

El defensor oficial Juan Bill, quien representó a Tascón, reclamó la libertad, en tanto el acusado declaró que le habían plantado el arma.

El juez Martín Cosmaro escuchó a las partes, imputó a Tascón por el delito expuesto por la representante fiscal y dispuso la libertad del detenido.