Taxistas pidieron un aumento tarifario de casi el 36 por ciento en tres tramos

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante ingresó una nota por parte de los taxistas de la ciudad, solicitando la actualización tarifaria del servicio, planteando la necesidad de la suba por el incremento de los costos que vienen acarreando.

Fernando Paredes, referente de la Asociación de Taxistas Unidos de Comodoro Rivadavia, explicó que “realizamos un pedido de actualización de la tarifa de taxis porque venimos desde el año pasado con la misma, ya que las últimas actualizaciones fueron en diciembre y en enero, entonces la idea es cubrir lo que tiene que ver con el mantenimiento, gastos fijos, por eso solicitamos un incremento en tres etapas de un 12%”.

Precisó que “una sería para que salga ahora, la primera etapa en diciembre, la siguiente en febrero y la restante en marzo; no es todo de golpe el 36%, son tres etapas en cuatro meses, para que no afecte tanto al pasajero” dijo a Crónica. Y aclaró: “en la segunda y tercera etapa se redujo el valor de la cantidad de fichas a lo que es bajada de bandera, para que no sufra tanto aumento, es un poquito menos del 36%”.

“Esto fue lo que planteamos; estuvieron de acuerdo en la parte de Transporte del Municipio que nos regula y en el Concejo Deliberante igual lo vieron de buna manera, porque son números por debajo de la realidad, porque si hablamos de lo que verdaderamente deberíamos aplicar, sería mucho más porcentaje, pero tampoco pretendemos quedarnos sin pasajeros, por eso hicimos un equilibrio y cerramos con eso para que le sirva al pasajero y a la vez, no atrasarnos tanto”.

Asimismo, recalcó que “el combustible subió, las cubiertas, el precio de la batería y todo lo que es repuestos, algunas han subido muy de golpe, entonces impacta en la tarifa; además los choferes, los titulares tienen una vida que mantener, y hay que afrontar la canasta básica, que no la incluimos, pero si fuera así sería mucho mayor, entonces cerramos con taxistas en un monto más o menos accesible para que salga rápido y a la vez no perjudique tanto”.

Gracias a Uber

Respecto a la actividad, Paredes indicó que “hemos tenido algo de repunte porque Uber ha aumentado los valores de los viajes; por ahí mucha gente se sorprende, y más los jóvenes cuando ven que los precios están iguales o más bajos, a la salida de boliches, entrada y salida de escuelas, entrada a los trabajos. El taxi tiene una tarifa fija, y más baja pero está instalado en la gente que Uber es más barato” dijo. Y agregó: “hemos recuperado muchos clientes este último tiempo, no estamos trabajando como deberíamos pero ha levantado bastante, por ahí falta un poquito que la gente compruebe por sí misma los valores y no se quede con lo que dicen en redes sociales” dijo por último el taxista.