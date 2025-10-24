Temporal en Bahía Blanca: más de 40 milímetros de agua caída

Los vecinos se mantienen en alerta y con preocupación ante nuevos avisos de alertas climáticos.

Las intensas lluvias que se registraron el jueves en Bahía Blanca provocaron anegamientos en distintas calles y varios inconvenientes en ese distrito bonaerense, al tiempo que hasta el momento cayeron unos 40 milímetros de agua.

La tormenta, anunciada mediante una alerta meteorológica, comenzó durante la madrugada de este jueves y se extendió hasta horas de la tarde.

En ese sentido, registró un acumulado de entre 37 y 40 milímetros en distintos sectores de dicha ciudad, en la que se reportaron 27 llamados a Defensa Civil y en la que hubo 2 evacuados del mismo grupo familiar.

También y en el marco de un informe de la situación que brindó el municipio se indicó que de los llamados a la guardia cinco fueron por ingreso de agua a domicilio, de los cuales dos fueron por la calle, el resto por el techo y cloacas, dos automóviles encajados, dos incidentes de tránsito sin heridos, entre otros reportes habituales, no vinculados con la situación climática.

En el caso del servicio de transporte de pasajeros funcionó con normalidad a excepción de la línea 519A del barrio Los Chañares a Bordeau, en las afueras de la ciudad mientras que las autoridades restringieron la circulación de vehículos por el sector conocido como Paso Vanoli por anegamiento.

También se señaló que los servicios de primer nivel de atención funcionaron con normalidad excepto unidades sanitarias de los barrios Rucic, Grünbein y San Dionisio por dificultades en el acceso.

Luego del temporal y la inundación del pasado 7 de marzo en el que murieron 16 personas tras registrarse más de 300 milímetros de agua caída y ante un fenómeno meteorológico como tormentas , viento y hasta granizo, los vecinos se mantienen en alerta y con preocupación ante nuevos avisos de alertas climáticos.

