Tercer incidente con un camión en una semana: ahora en Ruta 40

Ocurrió el miércoles a la tarde, en el tramo Esquel–Leleque, a la altura del arroyo Madera. El camión, de nacionalidad chilena, quedó atravesado en la ruta. Es el tercer incidente en una semana con estos transportes pesados en rutas nacionales.

Un camión de nacionalidad chilena volcó sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Esquel con Leleque, a la altura del arroyo Madera. El vehículo quedó atravesado sobre la calzada, lo que provocó la interrupción momentánea del tránsito. Afortunadamente el conductor no sufrió lesiones.

Como parte del operativo, una ambulancia permaneció en la zona, al igual que personal de Bomberos, que actuó de manera preventiva ante cualquier contingencia, según Jornada.

En el lugar intervinopersonal de Vialidad Nacional, encargado de las maniobras para mover el camión y liberar la ruta. En ese sentido,el comisario Gabriel Miranda informó que Vialidad Nacional logró retirar el camión siniestrado fuera de la calzada, por lo quela Ruta Nacional 40 quedó nuevamente habilitadapara la circulación.

El parte oficial detalla además la presencia de Gendarmería Nacional, que colaboró en la seguridad del área y en la regulación del tránsito durante el operativo.

Tercer incidente en una semana

El vuelco de este transporte de carga se suma al ocurrido el domingo pasado en Ruta 25, donde un camión que trasportaba lana volcó por el mal estado de la autovía y hace una semana atrás, un jueves, se produjo el casi vuelco de un vehículo pesado de la empresa Andreani en Ruta 3, provincia de Santa Cruz.