El sospechoso fue sorprendido dentro de un predio particular tras presuntamente dañar una puerta e intentar sustraer una garrafa de 10 kilos.

Terminó preso por querer robar una garrafa en una vivienda de la zona sur

Personal de la Comisaría Seccional Sexta intervino durante la madrugada de este jueves en una vivienda ubicada en Polonia y calle 10 de Noviembre, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre la presencia de un hombre dentro de una propiedad con aparentes intenciones de robo.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que personal de la Comisaría Seccional Quinta ya había reducido al sospechoso dentro del predio de la vivienda.

Según relató la propietaria, fue despertada por ruidos provenientes del exterior de su domicilio. Al salir a verificar la situación, observó a un hombre dentro de su terreno. De acuerdo con su denuncia, el individuo habría provocado daños en la puerta de un dormitorio ubicado fuera de la vivienda principal y luego se dirigió hacia el sector posterior del inmueble.

En ese lugar se encontraba una garrafa de gas de 10 kilogramos, de color amarillo, que el sospechoso intentaba desconectar cuando fue descubierto.

Ante la situación, los policías procedieron a la detención de Juan Carlos R., quien fue trasladado a una dependencia policial, donde permanecería alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.