Leandro Torres, un enfermero de 23 años del Hospital Regional, compartió su testimonio en redes sociales. Está especialmente dirigidos a quienes no creen en los efectos mortales de la pandemia y para los que continúan realizando reuniones sociales.

Testimonio del Hospital para los que no creen

“La idea de subir la foto es para que se vea cómo se trabaja, aún sin pago y con mucha sobrecarga. Yo estaba en el área de Pediatría y me llamaron para terapia de adultos. Lo tomé como experiencia y no la olvidaré nunca. El miedo siempre está. No viajé a mi pueblo cuando pude por temor a llevar al virus. Las siete camas del sector están ocupadas desde hace días”, dijo Torres en FM Del Mar.

“Es la realidad que muchos no creen o no quieren ver. La angustia de juntarte con tus amigos va a estar siempre. Yo tengo 23 años y me pasa. A nosotros nos afecta muy leve, pero a los mayores mucho. Yo trataría de evitar reuniones por ahora”, acotó.