Thiago ya consiguió trabajo: encargado de un edificio

Ni bien quedó eliminado de Gran Hermano 2022, Thiago Medina sorprendió al contar que su sueño sería convertirse en boxeador. Sin embargo, por ahora, el exparticipante del reality está trabajando de lo que consiguió. Así lo reveló Camila, su hermana, muy contenta por ver a Thiago activo tras su paso por la TV.

"Le consiguieron un trabajo de encargado de edificio en el barrio", reveló Cami, información de la que hizo eco María Isabel Sánchez en Resumen Blue de Mitre Live.

“Antes me decían de alquilar, y te decía ‘Ni loco’, pero ahora sé que mis hermanos que pueden arreglárselas sin mí. Me gustaría estar solo un tiempo y ver lo que es salir adelante”, agregó Thiago, que reconoció que se iría a vivir con Daniela, pese a que lo nominó como parte de su plan de “venganza”.

Cuando Costa le preguntó cuál es su sueño, Thiago no dudó en sincerarse. “Realmente me gustaría boxear, pero también me gustaría estar en la tele. Panelista o cualquier cosa porque me gusta una banda la tele. Me gusta estar hablando, preguntar cosas, o detrás de cámaras ayudante a acomodar algo”, reveló.

Laura Ufbal consideró que, para ella, Thiago debería ser humorista, algo con lo que el joven coincidió. “Me gusta ver a la gente contenta, no me gusta que esté triste. Cada vez que veo a alguien que estaba mal le hacía cualquier boludez para que se ría”, contó.