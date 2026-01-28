Thomas Bustamante, con proyección internacional para el 2026

El ciclista comodorense competirá en el alto nivel internacional en categoría Sub-23 para un equipo italiano de ciclismo de montaña, con licencia World Series de Primera División, entre los mejores cien corredores del mundo. Con el apoyo de Comodoro Deportes, será parte del Campeonato del Mundo de XCO con carreras en Republica Checa, Austria, Suiza, Italia, Francia, entre otras localidades.

El ciclista de montaña Thomas Bustamante (18 años), acompañado por su padre Alejandro, se reunieron recientemente con el profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, para ultimar detalles del calendario 2026 del atleta comodorense, que tendrá licencia World Series de MTB (Primera División) para correr en un equipo italiano (Marconi Racing Team), junto a otros latinoamericanos, entre ellos los élite Agustín Durán (La Rioja) y Juan Ignacio Goudailliez (Mendoza).

Alejandro y Thomas Bustamante presentaron el calendario de la presente temporada que se avecina, con competencias a nivel nacional e internacional, destacándose la posibilidad de Campeonato del Mundo de XCO en tierras europeas, en categoría Sub-23 y con posibilidad de clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El deportista de 18 años presenta una proyección importante y se encuentra en una etapa decisiva en su carrera, donde el acceso a competencias de alto nivel internacional representa una oportunidad estratégica para su desarrollo, con escenarios profesionales para elevar el nivel competitivo y seguir adquiriendo experiencia para consolidarse como deportista de élite.

El camino deportivo de Thomas posee proyección olímpica, directamente vinculado a la obtención de puntos UCI en las siguientes temporadas, requisito indispensable para la

clasificación a los Juegos Olímpicos 2028 y a los Juegos Sudamericanos Juveniles.

“Nos juntamos con Hernán para ultimar detalles sobre el calendario 2026. Tengo varias carreras en la zona, también internacionales. Voy a correr en Chile, Paraguay, Uruguay, algunas en Argentina y después viajar a Europa para competir en la Copa del Mundo y el Mundial XCO”, comentó Thomas Bustamante, tras la reunión con el titular de Comodoro Deportes.

“Todo empieza porque voy a competir en un equipo con licencia World para correr las carreras de Copa del Mundo, donde solo somos cien corredores, y estoy a treinta puestos de poder entrar en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fue lo que siempre quise desde chico, así que estoy con ganas de ir a por todas y lograr el objetivo”, expresó.

“Arranqué en agosto a hacer una pretemporada muy fuerte, busqué dar un salto de calidad porque se me venía un cambio de categoría, que ya es un nivel muchísimo más alto. Sabía que necesitaba ajustar muchísimo, así que ahora estoy tratando de llegar a mi pico de forma, que ya me falta muy poco. Y ya estar listo para arrancar el año”, concluyó Thomas, que ya está en Chile para este fin de semana correr la Copa Internacional y Continental Series en Valdivia, como inicio de la temporada.

De regreso al país tendrá en febrero algunas fechas regionales y la apertura del calendario argentino en Neuquén. Luego participará en el Sudamericano de Uruguay, más fechas nacionales, para luego viajar a Europa para competencias de máximo prestigio como la World Cup Series y la Campeonato del Mundo Val di Solé (Italia), fundamentales para su proyección internacional.

………………………………….

Calendario Nacional e Internacional 2026 - Thomas Bustamante

FECHA / EVENTO / CLASE

28 Ene-1 Feb/Continental Serie Valdivia, Chile/XCO

8 Feb/#1 Regional Patagónico Zona Este, Sarmiento/XCO

15 Feb/Ciclismo de Ruta-Autódromo Gral. San Martín/XCO

21 Feb-22 Feb/1# fecha Copa Argentina Piedra del Aguila, Neuquén/XCO-XCC

8 Mar/2# Copa Argentina Metan, Salta/XCO

15 Mar/Campeonato Sudamericano XCM, Uruguay/XCM

1-5 Abr/Campeonato Argentino Fecha Única, Mendoza/XCR-XCC-XCO-XCE

12 Abr/2# Regional Patagónico Zona Este, Caleta Olivia/ XCO

19 Abr/Campeonato Panamericano Aguavista, Uruguay/XCO-XCC-XCE-XCR

22-24 May/World Cup República Checa, Nové Me'sto/XCO-XCC

11-14 Jun/World Cup Austria, Leogang/XCO-XCC

19-21 Jun/World Cup Suiza, Lenzerheide/XCO-XCC

3-5 Jul/World Cup Italia, La Thuile/XCO-XCC

8-12 Jul /World Cup Andorra, Palarinsal/XCO-XCC

17-19 Jul/World Cup Suiza, Aletsch/XCO-XCC

21-23 Ago/World Cup Francia, Haute Savoie/XCO-XCC

26-31 Ago/Campeonato del Mundo Val Di Sole, Italia/XCO-XCC

19-20 Sep/World Cup Soldier Hollow, EE.UU./XCO-XCC

2-4 Oct/World Cup Lake Placid, EE.UU./XCO-XCC

25 Oct/Campeonato Argentino de Marathon. Chilecito, La Rioja/XCM