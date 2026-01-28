Con Di María como figura, Central le dio otro golpe a Racing

El Canalla se impuso por 2-1 con un golazo de Fideo y otro tanto de Véliz, en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha de la Zona B del Apertura.

Rosario Central le dio otro golpe a Racing. El Canalla se impuso por 2-1, con un golazo de Ángel Di María y otro tanto de Alejo Véliz, como visitante en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

Con este resultado, el conjunto rosarino consiguió su primer triunfo del ciclo de Jorge Almirón. Por su parte, la Academia sufre otro revés: es su segunda derrota consecutiva, tras la caída ante Gimnasia de La Plata en el debut.

La Academia se enfrentará a Tigre, en condición de visitante, el lunes 2 de febrero a las 19.45, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

El Canalla, por su parte, recibirá a River en el Gigante de Arroyito el domingo 1º de febrero desde las 21.30 por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura.