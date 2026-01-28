River impuso jerarquía en el Monumental y manda en su grupo

Con Juan Fernando Quintero como figura excluyente, el equipo de Marcelo Gallardo superó 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y se mantiene con puntaje ideal en el Grupo B del Torneo Apertura.

River Plate confirmó su buen inicio de campeonato en la noche del Monumental. Por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Apertura, derrotó con claridad a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 y quedó como uno de los líderes de la zona. El colombiano Juan Fernando Quintero fue determinante al convertir ambos goles del encuentro.

Desde el arranque, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo asumió el protagonismo, se adueñó de la pelota y buscó profundidad ante un rival que apostó a replegarse. El desarrollo del partido se inclinó aún más a favor del local antes de los 15 minutos, cuando Manuel Panaro fue expulsado tras la intervención del VAR por una fuerte infracción sobre Vera, dejando al “Lobo” con diez jugadores.

Con superioridad numérica y territorial, River encontró la ventaja cerca del cierre del primer tiempo. Quintero se hizo cargo de un tiro libre y, con una ejecución precisa y elegante, venció la estirada de Insfrán para abrir el marcador.

En el inicio del complemento, el propio “Juanfer” volvió a aparecer. Tras recibir un pase de Colidio, definió con categoría y estableció el 2 a 0 que terminaría siendo definitivo. A partir de allí, el encuentro perdió ritmo y se volvió más friccionado: Milton Viña fue expulsado en el local por doble amonestación y, minutos más tarde, De Asís dejó a Gimnasia con nueve hombres tras una dura falta sobre Martínez Quarta.

Sin sobresaltos en el tramo final, River administró la ventaja y cerró una victoria que ratifica su buen presente y lo posiciona como uno de los equipos a seguir en el inicio del torneo.