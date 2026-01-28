La Asociación Austral de Hóckey organizará tres competencias nacionales

Se trata del Argentino de Clubes de Mayores Pista B y C; el Torneo de Campo Sub 16 Damas A y B y el Argentino de Selecciones Pista Sub 14 y 16.

La Asociación Austral de Hockey (AAH) tiene confirmado para esta temporada la organización de tres certámenes nacionales: el Campeonato Argentino de Clubes de Mayores Pista B y C; el Torneo de Campo Sub 16 Damas A y B; y el Campeonato Argentino de Selecciones Pista Sub 14 y 16.

Sebastián Cardozo (presidente de la AAH) y Carlos Echeveste (miembro de la región patagónica de la Confederación Argentina de Hóckey) visitaron al titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para juntos trazar lo que será el calendario 2026.

“Estamos arrancando a trabajar en lo que es el 2026, que será un nuevo año de muchos compromisos, tanto a nivel clubes como selecciones, trazando un poco la agenda y organizando las competencias”, argumentó Cardozo.

Está confirmado que en nuestra ciudad se organizará otra vez el Campeonato Argentino de Clubes de Hóckey Pista Mayores, siendo éste el primer desafío, ya que se desarrollará en abril en el Gimnasio Municipal Nº2 y en el Club Huergo.

“Vamos a albergar, una vez más, al Campeonato Argentino de Mayores Pista B y C, a nivel clubes. Estamos contentos y nos obliga a poner manos a la obra en lo inmediato, porque este compromiso lo tenemos a la vuelta de la esquina”, remarcó.

Posteriormente, en octubre, se realizará el Torneo de Campo Sub 16 Damas A y B. Después, en noviembre, será el turno del Campeonato Argentino de Selecciones Pista Sub 14 y 16, en ambas ramas.

“En noviembre vamos a tener el Campeonato Argentino de Selecciones Pista Sub 14 y 16, en damas y caballeros. Es algo muy importante para nosotros ya que las performances del año pasado de nuestros seleccionados en Bariloche fueron muy buenas”, dijo Cardozo.

Y añadió que “los caballeros salieron campeones y eso dejó los ojos abiertos de muchas asociaciones que practican Pista todo el año. Y las damas año a año vienen mejorando, hay muy buena calidad de jugadoras. Esos rendimientos nos obligan a seguir trabajando para darle las mejores herramientas a nuestros deportistas”.

COMPETENCIA LOCAL

En cuanto a la competencia local, que comenzará a partir del 7 de marzo, la AAH planifica una temporada con “con muchos cambios” con la particularidad que se va a disputar un torneo anual y se jugará los sábados.

Cardozo explicó que “se incorporará la categoría sub 12, veteranas y también mixto, para fomentar a los caballeros, la idea es que los clubes sigan captando jugadores para lograr en algún momento que un club participe en un Regional”.

En ese sentido, dijo que “la idea es brindar herramientas, como capacitaciones, selectivos o tecnificaciones, hay que seguir fortaleciendo y dar herramientas a los clubes para que puedan seguir desarrollando estas categorías”.

Asimismo, detalló que con las categorías desde sub 14 hasta mayores, el objetivo “es elevar la vara y tenemos todo para hacerlo”.

ACOMPAÑAMIENTO DE COMODORO DEPORTES

“La reunión con Hernán (Martínez) fue muy positiva, siempre que nos abre la puerta y nos sentamos, la verdad que tenemos un diálogo fluido y la recepción de todos nuestros pedidos siempre son muy buenos. Es bueno contar con su acompañamiento porque nos da tranquilidad para seguir proyectando y delineando todos los campeonatos que tenemos por delante que son muy importantes”, expresó el máximo referente del hóckey.