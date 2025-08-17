Tiago Pernía y Juan Rosso se llevaron las victorias de Brasil

Los pilotos argentinos dominaron en la primera cita brasileña del calendario del TCR South America. La competencia fue la 7ª fecha de la temporada.

La séptima fecha del calendario de TCR South America marcaba el inicio del periplo por Brasil que terminará con la última fecha en el autódromo de Interlagos. Cuando parecía que el dominio iba a venir de los pilotos locales, Tiago Pernía y Juan Angel Rosso se llevaron los triunfos que muestran, una vez más, que los extranjeros se hacen fuertes cuando son visitantes.

En la competencia de la mañana, Tiago Pernía fue en primer lugar de principio a fin, aunque tuvo que cuidar la punta en varias oportunidades cuando lo atacaban Raphael Reis y Nelson Piquet Jr. El brasileño de Cupra fue el que estuvo más cerca de arrebatarle el liderazgo en una maniobra en la primera curva donde los dos fueron por afuera de la pista. En esa salida, Reis perdió la segunda colocación con el compañero de equipo del ganador que desde ahí hasta el final siempre estuvo cerca pero no arriesgo un sobrepaso.

Tiago cruzó la bandera a cuadros, Piquet Jr. llegó en segundo a 0.310 y Reis completó el podio a 1.957. En cuarto lugar pasó Leonel Pernía, haciendo una carrera estratégica por el campeonato, trás el abandono de Pedro Cardoso por problemas en el turbo del motor. Quinto finalizó Genaro Rasetto, sexto Rosso, séptimo Leonardo Reis, que debutó en la categoría con un Cupra León VZ de W2 Pro Gp y octavo Enzo Gianfratti, que consiguió el triunfo en la Copa Trophy.

La segunda carrera tenia a Leo Reis partiendo desde la primera fila con Rosso. Fabián Yannantuoni y Rasetto completaban la segunda y Rapha Reis y Leo Pernía salían desde el quinto y el sexto. Desde el fondo, por el cambio del motor, Cardoso debía hacer una buena competencia para manterse en la lucha del título.

Rosso, ya un especialista en las largadas, llegó a la primera curva en el primer lugar y lo mantuvo hasta el final con una defensa sin fisuras contra Leo Reis. El podio lo completó Fabián Yannantuoni, lo que le dio un 1-3 al Paladini Racing en su estreno en Brasil.

El espectáculo lo dio Cardoso desde el 15° lugar. Ya en la primera vuelta había superado a siete autos y luego siguió avanzando para terminar en sexto, por detrás de Leo Pernía y Rapha Reis. Tiago Pernía, Piquet Jr. y Rasetto también batallaron durante varias vueltas para terminar séptimo, octavo y noveno, respectivamente. El top ten lo cerró Adrián Chiriano y con ello se llevó la victoria en la Copa Trophy.

Con estos resultados, Leo Pernía sacó una gran ventaja, llegando a 462 unidades. El segundo lugar ahora es para Piquet Jr. que alcanzó los 350 y el tercero Pedro Cardoso con 339. El que se acercó a los de arriba fue Rapha Reis que llegó a los 332.

La Copa Trophy está liderada por Chirano con 159, seguido por Gianfratti con 108 y Maria Nienkötter con 100.

DECLARACIONES

“Es todo increíble, conseguí mi primera victoria en el TCR y mi primer Driver of The Weekend en un fin de semana que sumamos muy fuerte en ambos campeonatos. Ahora vamos a preparar lo que queda de temporada con mas entusiasmo” (Tiago Pernía).

“Fue un buen fin de semana de estreno. No conocía el auto, no conocía la pista, así que fue algo impensado. el equipo hizo un trabajo excelente y eso me ayudo a recortar el tiempo de adaptación. Logramos llegar segundos en la segunda carrera y vuelta a vuelta me voy sintiendo mejor con el auto y eso es lo primordial para las próximas etapas” (Leonardo Reis).

“La verdad que pintaba difícil, lo habíamos hablado. Gianfratti estaba muy fuerte, estaba para ganar la segunda carrera y tuvo una falla. Nosotros estuvimos ahí cerca, bien, esperando nuestra oportunidad. Sabemos que tenemos que seguir sumando, todavía falta mucho pero venimos haciendo un gran trabajo con el equipo. Venimos terminando todas las carreras que es lo importante”.

(Adrián Chiriano).

“Un fin de semana genial para nosotros. Debutamos con G Racing con la pole position en la Trophy Cup y ahora también con una victoria. Estoy muy contento con los resultados que hemos conseguido y también con la determinación del equipo, que ha trabajado increíblemente duro para mantenerme delante. Me he adaptado muy bien al Cupra, que tiene un poco más de velocidad, aunque el Civic tiene mejor tracción delantera. Este modelo tiene más tracción trasera, lo que se adapta mejor a mi estilo de pilotaje, así que este cambio me está yendo de maravilla.”

(Enzo Gianfratti).

"Fue un buen fin de semana, muy de menos a mas. No salimos en el shakedown, en la practica uno el auto falló, en la practica dos salimos y nos aprendimos la pista junto con la Qualy. En la carrera uno el ritmo a mi parecer estuvo bien, sumado a que es un circuito dificil para adelantar. Después en la dos largamos bien y tratamos de no cometer errores a la hora de aguantar a Leo Reis" (Juan Angel Rosso).

CAMPEONATOS

GENERAL

1. Leonel Pernía, 462 puntos

2. Nelson Piquet Jr., 350

3. Pedro Cardoso, 339

4. Raphael Reis, 332

5. Juan Angel Rosso, 305

COPA TROPHY

1. Adrián Chiriano, 159 puntos

2. Enzo Gianfratti, 108

3. Maria Nienkötter, 100