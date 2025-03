Tiago Pernía y Nelson Piquet Jr. largarán en la primera fila

El TCR South America Banco BRB puso en juego los primeros puntos de la temporada con la clasificación vespertina que quedó en manos de Tiago Pernía con su Honda Civic Type R FL5 #85 cuando se bajaba la bandera a cuadros. El argentino superó por solo 0.074 a su compañero de equipo, el brasileño Nelson Piquet Jr. y al vigente campeón, Pedro Cardoso, por 0.331.

A diferencia del viernes, la jornada fue a puro sol. En el primer entrenamiento de la mañana, Mariano Pernía había sido el más rápido con su Honda Civic Type R FK7 #55. Pasado el mediodía, Piquet Jr. se quedaba con el mejor tiempo y empezaba a mostrar que estaba para grandes resultados en su debut como piloto oficial del equipo Honda YPF Racing. Ambas tandas tuvieron dos banderas rojas, la primera originada por el acciente del Peugeot 308 TCR #66 de Genaro Rasseto y la segunda por la salida de pista de la debutante María Nienkötter con su Toyota Corolla TCR #23 del Cobra Racing Team.

Cuando caía la tarde, se puso en marcha la clasificación. En la primera los 14 pilotos salieron a pista sabiendo que solo doce pasan a la siguiente tanda, como marca el reglamento mundial del concepto TCR. Los dos que no pudieron pasar el corte fue Nienkötter, luego de un arduo trabajo del equipo para poner el auto otra vez en pista, y el argentino Adrián Chiriano que largará en la 13° las dos competencia.

En la Q2 todo se apretó un poco más. Piquet Jr. decidió apostar a tomar un solo giro rápido y sorprendió al resto con un tiempo que parecía no se bajaría. Pero el poleman apareció en el último intento, sobre la bajada de la bandera a cuadros. El menor de la dinastia Pernía clavó 1:37.284, tiempo que le valió su primera pole en la categoría. Por detrás del brasileño, el top 5 se completó con Cardoso, Leonel Pernía y Raphael Reis.

Luego del piloto con más presencias en la categoría, se ubicaron Fabián Yannantuoni, Juan Ángel Rosso, Fabricio Pezzini, Mariano Pernía y el panameño Luis Ramirez que largará en la pole en la carrera con grilla invertida. Los dos de la segunda tanda que quedaron afuera de la invesión fueron Santino Balerini y Rasetto, undécimo y duodécimo en la general.

Este domingo será el momento de las dos primeras carreras del año, comenzado con la principal a las 9 de la mañana de una duración de 25 minutos más un giro y cerrando el día a las 12 con la grilla invertida y 30 minutos de competencia y una vuelta.

DECLARACIONES

“Una locura, todavía me duele la cabeza de asimilar lo que pasó. La verdad que fue una vuelta que no estaba en los planes porque salí a todo o nada después de que me dijeron la vuelta que habia metido Nelsinho. La categoria esta muy competitiva y eso es lo lindo del TCR”. Tiago Pernía.

“Las sensaciones son buenas, decidí solo dar una vuelta en Q2, tal vez podría haber mejorado si hacía dos. Pero bueno, mañana hay dos carreras, sigo acostumbrandome al auto (Honda Civic Type R FL5) y al circuito. Ahora a trabajar para las carreras”. Nelson Piquet Jr.

“Es positivo largar primero en la grilla invertida, pero como piloto me hubiese gustado clasificar más adelante. Mejoramos bastante de las practicas a la clasificación. Creemos que somos fuertes para las carreras de mañana”. Luis Ramírez.

“Fue una qualy muy apretada y nosotros estuvimos peleando por momentos. Quedamos P6, queríamos estar cerca pero bueno, es la primera clasificación con estos autos. Tenemos mucho trabajo por delante”. Fabián Yannantuoni.