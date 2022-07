Tiene 6 años y sus compañeros le afeitaron las cejas a la fuerza 

Celeste Calabria denunció en su cuenta de Facebook que su hija Ailén, de 6 años, fue víctima de un grave caso de bullying en la escuela N°4 de Monte Grande, en Esteban Escheverría. Además, cuando fue a reclamar a las autoridades de la institución le dijeron que no habían visto nada e incluso pensaron que la nena había ido al colegio.

La mujer relató que de la angustia su hija no podía hablar y que tardó en poder decir lo que le había pasado. Cuando pudo hacerlo, Ailén contó que los nenes la habían llevado a la parte del colegio que están arreglando, la acorralaron y le pasaron la maquinita de afeitar y le dijeron que no diga nada.

“Yo le dije a la seño y me dijo ‘andá a sentarte’”, le dijo Ailén a su mamá. “Todos le dicen a la seño que estos nenes me burlan porque me dicen gorda, me pegan y a mí y a otros compañeros nos dicen que nos sentemos”, continuó la nena.

En este contexto, la madre de la nena comentó que en reiterados ocasiones pidió que saquen a agresores pero las autoridades escolares se negaron. "Pedí que saquen a esos nenes pero me dijeron que no era posible porque yo les haría lo mismo 'bullying' en sacarlos", escribió la mujer.

“Estoy esperando a ver qué hacen y mientras tanto no lo dejo así, mi hija no va a asistir. Entre tantas pavadas que me dijeron yo espero que se haga justicia, por Ailu y por todos los nenes”, afirmó la mujer indignada.