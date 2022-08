"Todos metieron la pata, hasta el fiscal"

Donato John se refirió a la apertura de investigación formal que realizará la justicia respecto al asesinato de su padre, Alejandro “Tino” John, ocurrido en mayo del año pasado en el paraje Las Golondrinas y donde se imputará a un efectivo policial.

Donato lamentó que haya pasado más de un año para realizar la apertura ya que “argumentos había de sobra; tardaron un montón de tiempo en abrir la investigación, juntando información”, y ahora “la balanza está de un solo lado, para cubrirse ellos”.

Resaltó que “los que lo mataron a Tino no fue solo el que disparó sino todo el conjunto político; los que nos tiene que defender; a los que aportamos para que cobren sus sueldos… hicieron todo apresurado y mal”.

Según publica Radio 3, Donato John sostuvo que “durante, antes y después, todo fue mal hecho. La Justicia ya está, ya lo mataron; la Justicia debió estar antes para que una persona esté con vida. Le dieron el poder de juez a un policía para que ejecute a una persona, pero para que esté donde estaba tenía una orden de alguien para que entren como entraron”.

Recordó que “los que mataron a Tino fueron todos, desde los que dieron la orden de entrar, el jefe policial, el jefe del operativo y todos, hasta el fiscal; todos metieron la pata y no se quieren hacer cargo”.

Fue en este contexto que comenzó a enumerar varias cuestiones que consideró irregulares o llamativas, como que por ejemplo “las cámaras (que portan los efectivos policiales) tendrían que haber estado funcionando y no filmaron nada”.

Además, “la Policía investigó a la misma Policía; no fue otra fuerza y el mismo día que estuvo el fiscal no se presentó ante nosotros; no tomó él las riendas de la cagada que hicieron”.

Resaltó que “entraron los del GEOP antes de tener la orden que era para secuestrar armas y en la misma orden decía que (Tino) estaba bajo un brote psiquiátrico; esto consta en la orden y ni siquiera se identificaron: llegaron con la peor”.

Por eso, “montaron una escena para justiciar que Tino les tiró y ellos salgan limpitos”, añadiendo que “la propia fiscal Monje nunca subió a ver, estuvo abajo. Yo mismo vi cómo modificaron la escena y la fiscal me dijo que ‘es parte de la investigación’, pero eso no consta en ningún informe”.

Ahora “dicen que es alcohólico pero el análisis de sangre que le hicieron dice que no tenía alcohol”, cuestionó.

Fue por ello que consideró que “Justicia no, ya está. Debería haber sido si mandaban ambulancia y un psiquiatra antes porque sabían a qué iban (…) Justicia ya no hay. Se quiere resolver pero no lo van a traer con vida de nuevo”.