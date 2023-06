Topa sobre el caso Jey Mammon: "nadie es el dueño de la verdad porque no estuvimos ahí"

El animador infantil se refirió, sin filtro, a las acusaciones que recibió el ex conductor de "La Peña de Morfi" por abuso sexual infantil.

En medio de la incertidumbre respecto a si Jey Mammon estará presente en la entrega de los Premios Martín Fierro, personajes del mundo artístico opinan respecto a la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto realizó en contra del ex conductor de “La Peña de Morfi”. En las últimas horas, Diego Topa no se quedó callado y opinó respecto a las acusaciones que recibió el músico.

“Yo como todo el mundo estamos enterados de todo lo que pasa, pero nadie es el dueño de la verdad porque no estuvimos ahí y no sabemos nada”, comenzó explicando el animador infantil, padre de una niña de tres años, en “Mitre Live”, programa conducido por Juan Etchegoyen.

Asimismo, Topa aseguró: “La verdad es que es un tema súper sensible y sabes que yo no me meto mucho en todo eso, yo desconozco y el tiempo va a decir la realidad y la verdad de todo”. Y destacó: “Es un tema difícil el que están atravesando un montón de personas”.

Cuando el actor y cantante fue consultado por el periodista respecto a si mantiene contacto con Jey Mammon en este tiempo, Diego respondió entre risas: “No te voy dar declaraciones, vos queres sacar titulares”. Y es que el animador infantil y el músico han mostrado tener cierta amistad. En este sentido, Topa hasta llegó a visitar al humorista cuando conducía "Los Mammones".

No es la primera vez que el animador infantil opina respecto a otros colegas o personajes del ambiente. El año pasado, Topa apuntó contra Tini Stoessel y su influencia en los niños, y cuestionó la “sexualización” de los videoclips de la ídola teen.