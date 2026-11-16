Torneo Regional Amateur: ocho jugadores de Ferro de General Pico detenidos tras agredir al árbitro

La violenta reacción del plantel pampeano se desató luego de que Huracán de Ingeniero White consiguiera la clasificación con un polémico gol a los 94 minutos.

La definición de la serie entre Huracán de Ingeniero White y Ferro Carril Oeste de General Pico por el Torneo Regional Federal Amateur culminó en un bochornoso episodio de violencia que dejó un saldo de ocho futbolistas y un miembro del cuerpo técnico de la delegación pampeana detenidos y a disposición de la Justicia.

El encuentro, válido por la fase clasificatoria de la Región Pampeana Sur y disputado a puertas cerradas en territorio bahiense, finalizó con una victoria por 5 a 1 a favor del conjunto local, resultado que le permitió revertir la dura caída por 3 a 0 que había sufrido en el partido de ida.

Sin embargo, el eje del encuentro se desvió por completo del plano deportivo en el cuarto minuto de descuento, cuando Iván Agudiak marcó su segundo tanto de la tarde y selló el 5 a 1 definitivo que le otorgaba a Huracán el pasaje a las finales regionales.

Tras la convalidación del gol —que, según denunciaron desde la visita, fue anotado en clara posición adelantada—, los jugadores de Ferro reaccionaron con furia, desencadenando una cacería contra el árbitro principal, Lautaro Paletta, y sus colaboradores. En medio del descontrol generalizado y ante la ineficaz intervención del escaso personal de seguridad, los futbolistas agredieron físicamente al segundo asistente, Mauro Cejas, mientras el juez principal lograba huir a la carrera hacia la zona de vestuarios.

Detenidos e incomunicados

La violenta reacción del plantel verde tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito policial. Al finalizar la jornada, un total de nueve integrantes de la delegación pampeana fueron trasladados hacia una dependencia de seguridad de Ingeniero White.

"Hay varios jugadores detenidos. Yo tengo contabilizados ocho. Y después hay integrantes del cuerpo técnico. Todos detenidos, incomunicados", confirmó Alejandro Paredes, colaborador directo de Ferro Carril Oeste, en declaraciones televisivas posteriores al escándalo.