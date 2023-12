Torres detalló el estado financiero que encontró al asumir

“Es importante que sepan de primera mano cuál es la situación financiera real de la provincia. No dejaron superávit primario ni ordenamiento”, arrancó Ignacio “Nacho” Torres este miércoles su conferencia en el hotel Lucania, ayudado por su ministro de Economía, Facundo Ball, y con una breve intervención virtual del economista Daniel Marx.

En este contexto, se refirió a las variables nacionales que se vienen produciendo, como la devaluación que “impacta en las arcas provinciales” y a parte de lo que se trató en el encuentro del martes con el presidente Javier Milei.

Se refirió a “medidas de austeridad que queremos replicar en los municipios” porque “hoy las arcas tienen un gran problema. Cuando refinanciaron deuda (el gobierno anterior de Mariano Arcioni), la patearon para adelante, pero en estos meses dejaron vencimientos que comprometen finanzas provinciales y municipales”.

“Vamos a hacer un esfuerzo fiscal para que cubran en los primeros meses”, les dijo Torres a los intendentes de toda la provincia que lo seguían con atención en las primeras filas –salvo el anfitrión, Othar Macharashvili, que estuvo a su lado-, “pero le pedimos estandarizar sus tributos porque es ridículo que tengamos distintas tasas entre municipios”.

LAS MEDIDAS

“Es duro escuchar dónde estamos parados, pero es la verdad, que es matemática. Estamos hablando de números concretos”, resaltó el gobernador luego de escuchar a su ministro de Economía y a Daniel Marx.

Confesó que “cuando vi que devaluamos el doble se me pasó por la cabeza el BOCADE porque no es lo mismo el impacto en la provincia que en los municipios. No es que ahora estamos últimos en el ranking de transparencia entre provincias. Venimos hace dos años así. Y para invertir se necesita una provincia “ordenada, con seguridad jurídica y solvencia económica”.

Resaltó que esto “se hace entrando a la página y viendo los números, pero algo tan básico no se puede hacer. Sorprende tanto como cuando nos decían que el 99 de las escuelas estaban en condiciones”.

Después fue el turno de los anuncios. Dijo que presentará un proyecto para prorrogar vencimientos. “Se los digo de frente. Endeudarse no está ni bien ni mal, sino su objetivo. Hoy tenemos que sortear estos primeros vencimientos. Son más de 100 millones de dólares en muy poco tiempo”, confirmó.

A continuación, justificó el aporte anunciado para fiestas populares que le valió algunas críticas. “Gran parte de nuestra economía se sostiene en forma popular, informal, y esas fiestas sirven para fondearse por tres o cuatro meses. Sobrevivir, poner el carrito de leña, vender artesanías. Es parte de la matriz económica de la provincia. Parte de este desafío es asumir todos juntos para salir adelante; no gastando una fortuna en pauta oficial para que digan que todo estaba bien”.

“No se puede parar la obra pública y por eso vamos a ir junto con Córdoba y Santa Fe a buscar fondos para proyectos específicos. Les digo a los críticos que tenemos los votos, pero no tenemos nada que esconder. Nunca más endeudarse para gasto corriente. Y si se cumple, Chubut va a salir adelante. Esos 600 millones que se deben si hubieran ido para obra pública hoy sería distinto. O chocamos contra la pared o nos apalancamos para sostener infraestructura escolar, salarios, insumos sanitarios. Los números tienen que estar arriba de la mesa”, apuntó.

“Necesitamos circulante, dinamizar la economía. No necesitamos licuar, sino que se sostenga el comercio, que en gran parte es por los empleados públicos. El gran desafío es tener anclaje en lo privado. Pero eso es un tema progresivo. No es disruptivo. Por eso hicimos el esfuerzo para pagar el aguinaldo, pero nos preocupan algunas medidas que se tomaron que tuvieron impacto negativo como la eliminación de Ganancias. Presentamos a Milei una propuesta que tiene el aval de los 24 gobernadores. Planteamos que no se retrotraiga la medida de Ganancia y que se coparticipe la mitad del impuesto al débito y crédito bancario. Eso compensaría gran parte.

DEVALUACION Y EXPORTACIONES

Otra iniciativa que contempla el impacto de la devaluación es que “nosotros somos una provincia exportadora y gran parte de los productores estaban felices. No tenes que subsidiar a un lanero, pero eso genera una pérdida en el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones. Los primeros tienen paritarias, pero de los jubilados solo escuchamos que se suspende la movilidad. Por eso pedimos para la semana que viene una reunión con Anses y una medida de contingencia por los salarios y los remedios que han aumentado”.

Consideró necesarias las retenciones, “pero no es lo mismo al que exporta bloque de langonstinos sin procesar que al que hace colita de venado; o el que exporta lana sucia que lavada. Pedimos una baja progresiva según la cadena de valor para no caer en una desindustrialización muy fuerte”.

Otro tema es la sustentabilidad de la Cuenca. “Es madura pero tiene mucho potencial. Esta cuenca representa un tercio del presupuesto de la provincia y mucho para los municipios y ni hablar de las comunas rurales. Cuando yo digo que le vamos a sacar las áreas a YPF, no estoy a favor de su privatización. No estoy a favor de que invierta todo en Vaca Muerta y no en nuestra provincia porque no es rentable. Que las devuelvan”.

Resaltó que la provincia “perdió muchísima plata, miles de millones, por no dar las peleas. Esté quien esté hay que darlas, sea Macri, Cristina, Milei. Presentaremos reclamos en la Corte Suprema por liquidación de regalías, valores de exportaciones que no condicen, desfasaje en la reparación histórica. La buena noticia es que toda la jurisprudencia nos da la razón”.

LAS OBRAS QUE CONTINUARAN

Admitió Torres que hay obras paradas que hoy no se pueden terminar, “pero vamos a hacer un programa para poder fondearnos y terminar, por ejemplo, la ruta 3 entre Trelew y Madryn. Hace 18 años que están con 60 kilómetros. La empresa tiene que rescindir, es gente de acá; apelamos a que sean razonables”.

Promoverá el mandatario una auditoría de corte para ejecutar el seguro a todas las empresas que no cumplieron sus compromisos; o que cobraron adelantos financieros sin hacer nada. Será el acto en “un lugar simbólico como la Casa de Gobierno, donde se cobraron varios adelantos y no se hizo nada”.

Acotó que “vamos a vender todos los bienes ociosos de la provincia que no usa”, como “dos aviones obsoletos”, agregando que “se gasta una fortuna en vuelos sanitarios y hay inmuebles que no se usan, tierra que se puede vender. Todo para un fideicomiso para un plan de obras específicas”.

Anunció una nueva ley de pesca para licitar permisos porque con la actual se pierden “6, 7 millones que son casi 7 escuelas que podemos hacer. Está en el Superior el tema, pero vamos a ampliar la presentación y haremos reunión con los empresarios para explicarles por qué no se puede seguir con estos permisos”.

Recordó que la última escuela que se hizo en Chubut fue en 2016 en Telsen. “Y no es solo es de cero, sino que está el caso de Biología Marina en Comodoro; o plantas de compresión para que en escuelas en la cordillera haya gas”.

Por eso no habrá vacaciones y los legisladores deberán sesionar en enero, y “vamos a necesitar de los municipios para que colaboren para que todas las escuelas estén en condiciones”.

“PEQUEÑOS GESTOS”

Finalmente, mencionó “pequeños gestos para un primer año durísimo”, como cederles a comunas y policías vehículos de la Legislatura. “Yo voy a donar mi sueldo el primer año y va a ir al mismo fondo del alquiler que tendrán que pagar los diputados” en las casas que se les cede.

“Y el Poder Judicial va a tener que hacer lo mismo”, continuó al mencionar la elevación de un proyecto para reducir la cantidad de miembros del Superior Tribunal. “Los tres poderes tenemos que comprometernos a ser austeros. Puede haber tironeos con Nación, pero a mí no me van a parar las obras que ya están iniciadas”, señaló en referencia a la Ciudad Judicial.

“No nos pueden parar el aeropuerto de Esquel o el de Madryn. Yo no le tengo miedo al esquema a la chilena. Si nos ponemos de acuerdo entre todos y vamos viendo los números todos los meses, van a ver que seremos más austeros y mejoraremos la recaudación”, dijo al confirmar la creación de una agencia especial “para recaudar lo que corresponda”.

Además, todos los intendentes podrán adherir a la ley de emergencia que dictará el gobierno “porque no hay certezas en medio de esta incertidumbre”.

“No muchas provincias tienen el potencial nuestro. No se trata de achicar, sino de crecer. El turismo tendrá un rol preponderante y a los exportadores les pediremos un esfuerzo, al menos en el corto plazo”, sostuvo.

Sobre la obra social Seros, dijo que Chubut “es una de las provincias con mayor déficit. Es plata de los jubilados que se usó mal”, por lo que habrá una auditoría con intervención para su normalización con elecciones. “Que rindan cuentas los que hicieron alguna picardía”, finalizó Torres.