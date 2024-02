Torres garantizó el normal inicio de clases en Chubut

Además, el gobernador aseguró: “nuestra prioridad, desde el primer día al frente del gobierno, fue asegurar el inicio del ciclo lectivo 2024, y lo vamos a hacer, le pese a quien le pese, porque en los últimos seis años esta provincia atravesó la peor crisis educativa de su historia, y no podemos permitir que nuestros chicos y chicas pierdan ni un solo día más de clases”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, puso en valor las distintas gestiones que están llevando las carteras de su gobierno para garantizar el inicio del ciclo lectivo el próximo 4 de marzo, “más allá de las dificultades económicas que atraviesa todo el país, y a pesar también del clima de confrontación propiciado por el Gobierno nacional”, refirió.

Al respecto, el mandatario chubutense recordó: “por culpa de gobiernos anteriores, en esta provincia durante los últimos seis años apenas tuvimos un ciclo lectivo completo, lo que representa menos de un año de clases para nuestros chicos y chicas”.

Y detalló: “Hay toda una generación que vio frustrado su derecho a aprender, y que hoy se evidencia en alumnos con severos problemas de comprensión de textos, que no pueden resolver ecuaciones básicas y que van a tener serias dificultades el día de mañana para insertarse en el mercado laboral”.

“Por eso mismo, nuestra prioridad desde el primer día al frente del gobierno fue asegurar el inicio de clases, para garantizar que nunca más vuelva a ocurrir esta tragedia educativa que no tiene precedentes en nuestra historia”, explicó Torres.

En tal sentido, señaló: “nos pusimos al frente de la Ley de Profesionalidad Docente, que representó el primer paso para iniciar la senda de recuperación de la educación en la provincia, y nos hicimos cargo también del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) cuando desde Nación decidieron arbitrariamente la eliminación de dicho fondo que impactaba de forma directa en el sueldo de nuestros docentes”.

Además, y ahondando sobre el tema, el titular del Ejecutivo provincial, explicó: “mi principal preocupación cuando nos enteramos que nos estaban reteniendo la coparticipación federal fue, justamente, de incertidumbre ante la posibilidad de que una vez más no se inicie el ciclo lectivo en esta provincia, como ya pasó tantas veces en los gobiernos previos, y por eso actuamos en consecuencia, reclamando con tanto énfasis lo que nos corresponde por derecho”.

CONFLICTO CON NACION

Consultado sobre este particular, Torres puso sobre la mesa las diferencias mantenidas en los últimos días con el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, las cuales incluyeron una severa advertencia por parte de Chubut de impedir, a partir del próximo miércoles, la salida de los barriles de petróleo que se producen en la cuenca del Golfo San Jorge, y refirió: “Lamentablemente, Nación no se interesó ni se preocupó por acordar con nosotros algún tipo de solución para este conflicto, por lo que nuestra decisión no tiene marcha atrás”.

De igual manera, el gobernador aseguró: “se va a interrumpir la producción en los yacimientos hidrocarburíferos de todo el país, no sólo de Chubut, porque si algo tenemos claro los gobernadores de Argentina es que desde Nación están tratando de ir a por todo y a por todos”, y detalló que, para coordinar las correspondientes acciones conjuntas, el día miércoles se llevará adelante una reunión de gobernadores patagónicos, ya que son sus distritos los que reúnen el mayor porcentaje de la producción petrolera del país”.

“El encuentro se va a realizar en la ciudad de Puerto Madryn, y tenemos previsto aprovechar la reunión para impulsar también un ‘bloque Patagónico”, conformado por los 18 senadores de las distintas provincias de la región, de forma tal de poder unificar nuestras agendas legislativas”, destacó Torres.

Asimismo, el titular del Ejecutivo chubutense explicó que en los últimos días el conflicto con Nación escaló a partir de la retención de los fondos coparticipables de la provincia, realizada de manera ilegal por el ministro nacional de Economía, los cuales ascienden ya a más de un tercio de los 30.000 millones de pesos que le corresponden a Chubut, y refirió que los mismos fueron indebidamente incautados con la excusa de deudas contraídas previamente por el gobierno provincial de Mariano Arcioni.

“Nosotros nunca desconocimos esa deuda que fue tomada de manera irresponsable por el gobierno anterior: al contrario, mostramos buena fe y voluntad de pago, y ofrecimos incluso distintas alternativas para saldar dicha deuda, pero el Gobierno Nacional ni siquiera se dignó a contestarnos, y nos llevaron así a un terreno muy peligroso a pocos días de comenzar el ciclo lectivo, con todo lo que eso implica para nosotros que desde el día uno nos pusimos como prioridad el inicio de clases”, detalló Torres.

Finalmente, el mandatario provincial expresó su más sincero agradecimiento a todos los gobernadores que manifestaron su apoyo frente al reclamo del Chubut, siendo la única excepción a tantas muestras de respaldo el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien no realizó ningún tipo de declaración respecto de las retenciones ilegales efectuadas por Nación.

“Los chubutenses estamos muy agradecidos con todos los que nos acompañan en nuestro reclamo a lo largo y ancho del país”, señaló Torres, quien también expuso su reconocimiento a “las fuerzas vivas de Comodoro Rivadavia, que durante más de un siglo han aportado miles de millones de dólares a todo el país, y ahora tienen que sufrir las decisiones arbitrarias de un gobierno que no defiende los intereses de los argentinos”.